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Tanker pod zastavom Kameruna, koji pripada ruskoj "floti iz senke", ispušta naftu u zaštićeno morsko područje kod obale Omana još od kraja jula, preteći da izazove ekološku katastrofu.

Državna novinska agencija Omana objavila je 10. avgusta da su vlasti pokrenule "sveobuhvatnu akciju" kako bi obezbedile brod "Caroline Bezengi" i ublažile posledice po morski ekosistem i pomorski saobraćaj.

Brod se nalazi pod sankcijama Ukrajine, Evropske unije, Velike Britanije, Kanade i Švajcarske kao jedan od oko 1.400 opasno starih, neosiguranih brodova registrovanih u trećim zemljama koji pomažu Rusiji da zaobiđe zapadne sankcije.

AFP je izvestio da je tanker više od mesec dana nasukan u blizini ostrva Al Kiblija i da su se 6. juna na njemu dogodile eksplozije. Poslednji signal koji je objavio sajt za praćenje brodova MarineTraffic pokazuje da se "Caroline Bezengi" nalazio u tom području 11. juna.

Niko za sada nije preuzeo odgovornost za incident.

1/6 Vidi galeriju Ruski tanker Foto: STR/EFE, Ramon Espinosa/AP

Naftna mrlja proširila se na stotine kvadratnih kilometara

Ekološka organizacija Greenpeace procenjuje da je brod prevozio 800.000 barela nafte, koja već nedeljama curi u zaštićeno morsko područje.

Omanska agencija za zaštitu životne sredine saopštila je da se naftna mrlja proširila na 390 kvadratnih kilometara, od ostrva Halanijat prema obali kopnenog dela zemlje, preneli su omanski državni mediji.

Greenpeace iznosi još veće procene. Prema njihovim podacima, površina zahvaćena zagađenjem povećala se sa 45 kvadratnih kilometara 26. jula na čak 600 kvadratnih kilometara do 4. avgusta.

"Ovo je drastično povećanje koje ukazuje na pogoršanje stanja broda", rekla je Nina Noel, stručnjak za ekološke katastrofe iz Greenpeacea u Nemačkoj.

1/5 Vidi galeriju Ruski tanker Foto: Printskrin X, Damien MEYER / AFP / Profimedia

"Morske kornjače zavise od plaža na ostrvima radi gnežđenja i polaganja jaja, dok brojne vrste morskih ptica koriste ostrva kao ključna mesta za razmnožavanje. U okolnim vodama živi i retki grbavi kit Arapskog mora", upozorila je aktivistkinja Greenpeacea Hanen Keskes.

Šef omanske agencije za zaštitu životne sredine Abdulah bin Ali al Omari rekao je 9. avgusta za Oman TV News da je aktiviran "Nacionalni plan za vanredne situacije u slučaju izlivanja nafte".

Prema njegovim rečima, mere za ublažavanje posledica uključuju "zatvaranje otvora, pokušaje ponovnog uspostavljanja ravnoteže broda i ronilačke operacije kako bi se proverilo stanje tankova u dubini".

Evropa pojačava pritisak na rusku "flotu iz senke"

Evropske zemlje su poslednjih meseci pojačale inspekcije i presretanje brodova ruske "flote iz senke", pri čemu zabrinutost zbog mogućih ekoloških posledica ima sve značajniju ulogu.

"Brodovi flote iz senke predstavljaju ozbiljnu pretnju životnoj sredini i zanemaruju bezbednosna pravila", rekla je za Kyiv Independent Anita Hiper, portparolka EU za spoljnu i bezbednosnu politiku.

Švedska obalska straža takođe je upozorila da "nedostatak bezbednosti, održavanja i stručnosti predstavlja pretnju i životnoj sredini i drugom pomorskom saobraćaju".