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Od 2016. godine u SAD deluje grupa bivših obaveštajajaca i zvaničnika koji su bili zaduženi za nacionalnu bezbednost, a koja tvrdi da nadgleda "zdravlje" američke demokratije.

Iako ovo deluje kao uvod u po ko zna koju po redu priču o "Dubokoj državi", nije to u pitanju, ako ni zbog čega drugog do zbog toga što je ime ove grupe nešto drugačije - "Stabilna država" (The Steady State).

"Stabilna država" je nastala na početku prvog mandata predsednika Donalda Trampa, kada su neki od njenih budućih članova zabrinuli zbog onoga što su smatrali autoritarnim tendencijama tada novoizabranog šefa Bele kuće.

Danas grupu čini više od 400 nekadašnjih funkcionera Centralne obaveštajne agencije (CIA) i drugih penzionisanih agenata slične provenijencije.

Korijere dela sera navodi da su neki od njih pričali za Fajnenšel tajms (FT), objašnjavajući da im je cilj da nagledaju institucije u Vašingtonu, kontrolišu da li federalne agencije fukcionišu nezavisno od vlastodržaca i da li se poštuju norme koje u ravnoteži drže tri stuba vlasti u Americi.

Navodi se da su oni ceo život proveli delujući iz senke, a da su sada odlučili da izađu na videlo zarad zemlje koju vole.

Ljudi sa Trampove crne liste

Jedan od članova "Stabilne države" je Mark Zaid koji se već mesecima bori na sudu protiv odluke koju je Tramp doneo prvog dana nakon povratka u Belu kuću u drugom mandatu, a to je da Zaidu i još pedesetorici bivših zvaničnika oduzme bezbednosna ovlašćenja zbog toga što su 2020. potpisali pismo u vezi sa laptopom Hantera Bajdena.

Tramp je ovu crnu listu u međuvremenu proširio na celokupnu administraciju Hanterovog oca i prethodnog predsednika Džoa Bajdena.

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Po Zaidu, ovo je bila najšira operacija tog tipa koja je u Americi pokrenuta još od vremena "crvene pošasti" kada je bilo dovoljno da neko bude osumnjičen da je simpatizer komunista da bi se našao na udaru.

- Zaštitne ograde su u potpunosti uklonjene, a nismo još ni blizu najgoreg - tvrdi Zaid.

Pol Kolbi, bivši šef ispostava CIA u raznim delovima sveta, uključujući Sovjetski Savez i Balkan, kaže da sada u Vašingtonu prepoznaje iste modele autokratskog ponašanja koja je viđao tokom karijere.

- To su modeli ponašanja koji su relativno uobičajeni kada treba da se osvoji i zadrži vlast - navodi Kolbi.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

"Stabilnu državu" je osnovao čovek po imenu Stiven Keš, koji kaže da polovina njegovih kolega insistira na anonimosti, pošto tvrde da se plaše represalija i pored toga što su živote proveli u ratnim zonama širom planete.

Gejl Helt, bivša analitičarka CIA specijalizovana za Kinu i Tajvan, rekla je za FT da je nisu toliko pogađali Trampovi institucionalni potezi koliko njegove intimnije ambicije, poput toga da poželi da mu se lik nađe na pasošima i novčanicama.

- To su težnje ka kultu ličnosti koje ni (kineski komunistički vođa) Mao nije sebi dozvolio - tvrdi Helt.

Bela kuća Foto: Shutterstock

Bela kuća: Tramp samo vraća moć u ruke američkog naroda

Za FT je govorio i Dejvid Fram, još jedan član "Stabilne države" koji je pisao govore Džordžu Bušu Mlađem, bivšem predsedniku čiji je otac pre nego što je postao šef Bele kuće i sam bio direktor CIA.

- Pravna država može da izdrži određenu dozu korupcije, ali ne i kulturu nekažnjivosti - poručuje Fram.

Kapitol Foto: Kurir

Bela kuća je odgovorila na upit FT, odbacivši optužbe iznete na račun Trampa.