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Kineska raketa koja je nosila komunikacioni satelit u orbitu eksplodirala je tokom lansiranja u ponedeljak uveče.

Raketa "Long March 7A" zahvaćena je plamenom 85 sekundi nakon poletanja iz Svemirskog lansirnog centra Venčang u provinciji Hajnan. Uništeni su i raketa-nosač i njen teret, satelit "ChinaSat-4B".

Državna novinska agencija Sinhua kratko je izvestila da je na raketi došlo do "anomalije tokom leta" i da se uzrok neuspeha istražuje.

Prema CNN-u, prve izveštaje drugih kineskih državnih medija o incidentu ubrzo su uklonili sa kineskih internet platformi.

Eksplodirala raketa važna za Sijev "svemirski san"

Raketa predstavlja jedan od važnih elemenata "svemirskog sna" kineskog predsednika Si Đinpinga, dok je Peking poslednjih godina uložio milijarde dolara u svoj svemirski program. Kina do 2050. želi da postane svetski lider u svemirskim naukama i takmiči se sa SAD u tehnologiji višekratnih raketa, istraživanju Meseca i dubokog svemira.

Neuspeh je takođe izazvao zabrinutost u vezi sa kineskom svemirskom stanicom "Tiangong", jer "Long March 7A" deli ključnu tehnologiju donjeg stepena sa standardnom raketom "Long March 7", koja se koristi za lansiranje misija snabdevanja orbitalne stanice.

1/12 Vidi galeriju Raketa Falkon 9 "Spejseksa" Ilona Maska ponela robota NASA i japansku sondu koji treba da slete na Mesec Foto: YouTube/NASASpaceflight

Uništeni "ChinaSat-4B", odnosno "Zhongxing-4B", bio je projektovan da obezbedi televizijsko emitovanje, prenos podataka i telekomunikacione usluge na ogromnim područjima van dometa zemaljskih mreža.

Satelit pripada istoj seriji kao "ChinaSat-4A", lansiran 2024. godine, navodi Rojters. Nije poznato da li je taj satelit imao istu namenu, korisnike ili mogućnosti kao "ChinaSat-4B".

Reagujući na snimak eksplozije na društvenim mrežama, osnivač kompanije SpaceX Ilon Mask napisao je:

"Rakete su neverovatno komplikovane."

Brojne privatne i državne kineske kompanije trenutno pokušavaju da ponove uspeh SpaceX-a u razvoju raketa za višekratnu upotrebu.

Novi udarac kineskom svemirskom programu

Neuspešno lansiranje dogodilo se u veoma aktivnom periodu za centar Venčang, koji se priprema za lunarnu misiju "Chang'e-7". Njen cilj je istraživanje južnog pola Meseca, uključujući kratere koji su trajno u senci i u kojima bi mogao da se nalazi vodeni led.

U međuvremenu je odloženo lansiranje rakete "Zhuque-3", prvog ozbiljnog kineskog pokušaja razvoja rakete-nosača za višekratnu upotrebu, koje je prvobitno bilo planirano za utorak ujutru iz Centra za lansiranje satelita Đijukuan.