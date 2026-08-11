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Glavna uprava Državne službe Ukrajine za vanredne situacije u Donjeckoj oblasti saopštila je to na Fejsbuku. Požar je izbio u crkvi u Kramatorsku 11. avgusta nakon ruskog napada.

Ruske snage su 11. avgusta izvele još jedan napad na Kramatorsk. Tokom granatiranja pogođena je crkva, navodi se u saopštenju.

Usled napada zapalila se kupola crkve.

Spasioci su brzo stigli na mesto napada i ugasili požar koji je zahvatio površinu od 140 kvadratnih metara.

Državna služba za vanredne situacije naglasila je da nema informacija o stradalima.

Crkva u Kramatorsku pogođena je tokom ruskog napada, nakon čega je izbio požar na kupoli. Vatrogasci su ugasili vatru, nema podataka o žrtvama. Foto: Glavna uprava Državne službe Ukrajine za vanredne situacije u Donjeckoj oblasti

Kako je ranije izvestio Ukrinform, u Hersonskoj oblasti je u napadu ruskih dronova u požaru uništen arhitektonski spomenik iz 18. veka, Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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