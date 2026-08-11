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Bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava i Vrhovnog suda Mađarske Andraš Baka izabran je za novog predsednika Mađarske.

Mađarski parlament izabrao je u utorak Andraša Baku, bivšeg predsednika Vrhovnog suda, za novog predsednika države, što predstavlja simboličan korak u nastojanjima premijera Petera Mađara da razgradi centre moći koje je uspostavio bivši premijer Viktor Orban.

Baka je na pretežno ceremonijalnu funkciju izabran glasovima vladajuće stranke desnog centra Tisa. Poslanici opozicionog Fidesa nisu učestvovali u izboru.

Ko je Andraš Baka?

Andraš Baka (73) je mađarski pravnik i sudija sa dugom karijerom u domaćem i evropskom pravosuđu. Od 1991. do 2008. godine bio je mađarski sudija u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, a 2009. izabran je za predsednika Vrhovnog suda Mađarske.

Baka je postao jedan od poznatijih kritičara pravosudnih reformi koje je nakon dolaska na vlast sprovodila vlada Viktora Orbana. Njegov šestogodišnji mandat na čelu Vrhovnog suda trebalo je da traje do 2015, ali je okončan početkom 2012. nakon promene ustavnog i zakonskog okvira i reorganizacije najvišeg suda. Baka se zbog toga obratio Evropskom sudu za ljudska prava, koji je 2016. presudio da su mu povređena prava, uključujući slobodu izražavanja.

1/5 Vidi galeriju Andraš Baka je aktuelni predsednik Mađarske, kojeg je parlament izabrao 11. avgusta 2026. godine glasovima vladajuće stranke Tisa. Pre dolaska na čelo države bio je jedan od najpoznatijih mađarskih pravnika i sudija. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Njegov izbor za predsednika Mađarske zato ima snažnu simboliku.