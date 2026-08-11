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Dok se Evropa još nije oporavila od rekordne suše i istorijski niskih vodostaja reka, kontinent se ponovo suočava sa ekstremnim vrućinama i razornim šumskim požarima. Od Grčke i Španije, preko Italije i Francuske, do Albanije, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom, dok su u pojedinim područjima uvedena najviša upozorenja i naređene evakuacije.

Meteorolozi istovremeno najavljuju novi toplotni talas, a neuobičajeno visoke temperature očekuju se i u delovima Evrope koji nisu navikli na ovakve vremenske uslove.

Naime, veliki deo Evrope priprema se za još jedan toplotni talas, nakon perioda rekordne suše koja je dovela do istorijski niskih vodostaja reka, izazvala velike šumske požare i doprinela smrti hiljada ljudi. U Grčkoj je u ponedeljak izbio novi požar u selu Kuvaras, 60 kilometara jugoistočno od Atine, zbog čega je mobilisano gotovo 200 vatrogasaca.

1/25 Vidi galeriju Požari u Grčkoj Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA, EPA Achilleas Chiras

Grčka vatrogasna služba saopštila je da je požar u međuvremenu stavljen pod kontrolu.

Veliki delovi centralne i južne Grčke, uključujući šire područje Atine i većinu ostrva u Egejskom moru, suočavaju se u utorak sa visokim rizikom od šumskih požara, prema prognozama civilne zaštite.

Pet osoba, među kojima četiri vatrogasca i pilot helikoptera koji je učestvovao u gašenju požara iz vazduha, izgubilo je život u požarima koji su poslednjih nedelja zahvatili zemlju.

Pored toga, veliki šumski požar zapadno od Atine uništio je desetine kuća u primorskom letovalištu Porto Germeno, pretvorivši u pepeo jednu od poslednjih preostalih zelenih površina u blizini grčke prestonice.

U Španiji evakuisano oko 800 ljudi

U međuvremenu, u Španiji su se vatrogasci u ponedeljak borili da stave pod kontrolu tri velika šumska požara na jugu zemlje, zbog kojih je oko 800 ljudi moralo da bude evakuisano usled promenljivih vetrova i nepristupačnog terena, saopštile su vlasti.

Više od 600 vatrogasaca, uz podršku 26 letelica za gašenje požara, borilo se sa požarom koji je prošle nedelje izbio u provinciji Uelva u Andaluziji, rekao je regionalni ministar zadužen za vanredne situacije Antonio Sans.

1/18 Vidi galeriju Požari u Grčkoj Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

"Suočavamo se sa izuzetno teškim, složenim i opasnim šumskim požarom, dok nam vremenski uslovi i dalje ne daju predaha. Pred nama je dug put pun prepreka. Moramo biti realni: nema prognoza da će požar uskoro biti stavljen pod kontrolu. Pred nama su još sati, a verovatno i dani intenzivnog rada", rekao je on.

Vlasti su u ponedeljak naredile evakuaciju opštine El Madronjo, koja ima oko 300 stanovnika, čime je ukupan broj evakuisanih dostigao oko 800. Ekipe se takođe bore sa požarima u Kasteljonu i Segoviji. Sva tri požara proglašena su požarima drugog stepena po ozbiljnosti.

U Italiji izgorelo više od 80.000 hektara

U Italiji prognoze ukazuju na izuzetno visok rizik od požara širom velikog dela zemlje zbog intenzivnog toplotnog talasa koji je izazvao anticiklon sa severa Afrike. U 19 gradova proglašen je crveni nivo upozorenja.

Prema najnovijim podacima udruženja "Legambijente", od početka godine u Italiji je izgorelo 80.325 hektara, čime je premašena procena od 70.000 hektara izneta krajem jula.

Sicilija, Kalabrija i Pulja najteže su pogođene požarima u Italiji. Na te tri regije otpada oko 73 odsto ukupne opožarene površine u zemlji.

Međutim, ni sever Italije nije pošteđen. Lombardija se suočava sa više požara, a najmanje sedam i dalje je aktivno na različitim lokacijama, od provincije Sondrio do područja Breše. Na terenu su angažovane stotine vatrogasaca i volontera.

Francuska pod sve većim rizikom

U Francuskoj su danas 42 departmana pod rizikom od šumskih požara, u odnosu na 17 dan ranije, usled naizgled beskrajnog toplotnog talasa.

Nakon razarajućih požara u departmanima Žirond i Var, vatrogasci su pažnju usmerili na Drom, gde je požar tokom noći između nedelje i ponedeljka nastavio da se "polako širi".

Požari i u Albaniji

U Albaniji su vatrogasci, helikopteri i vojska tokom noći radili na stavljanju pod kontrolu velikog šumskog požara koji je zahvatio planinu Kruju.

Vlasti su evakuisale stanovnike iz nekoliko sela i privele muškarca osumnjičenog da je slučajno izazvao požar.

Novi toplotni talas na vidiku

Veliki deo Evrope priprema se za još jedan izuzetno vruć toplotni talas, nakon perioda rekordne suše koja je dovela do istorijski niskih vodostaja reka, izazvala velike šumske požare i doprinela smrti hiljada ljudi.

Veliki delovi Velike Britanije i Francuske već su u ponedeljak bili pod upozorenjima zbog ekstremnih vrućina, uz prognozirane temperature oko 35 stepeni Celzijusa.