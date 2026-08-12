Planeta
U NIGERIJI POGINULO 10 POLICAJACA: Pobunjenici na motorima presreli snage bezbednosti
Slušaj vest
Na severu Nigerije u sukobima pobunjenika i snaga bezbednosti poginulo je 10 policajaca, saopštile su nigerijske vlasti.
U sukobu koji se dogodio u ponedeljak, u državi Kebi, poginula su i dva civila i 17 pobunjenika, saopštila je policija.
Pobunjenici su bili teško naoružani i kretali se na motociklima kada su ih presrele bezbednosne snage, navodi policija.
"Nažalost, u tom sukobu izgubili smo deset hrabrih policajaca, dok su dvojica zadobila povrede i ukazuje im se lekarska pomoć", izjavio je portparol policije.
Reaguj
Komentariši