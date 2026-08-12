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Na severu Nigerije u sukobima pobunjenika i snaga bezbednosti poginulo je 10 policajaca, saopštile su nigerijske vlasti.

U sukobu koji se dogodio u ponedeljak, u državi Kebi, poginula su i dva civila i 17 pobunjenika, saopštila je policija.

Pobunjenici su bili teško naoružani i kretali se na motociklima kada su ih presrele bezbednosne snage, navodi policija.

"Nažalost, u tom sukobu izgubili smo deset hrabrih policajaca, dok su dvojica zadobila povrede i ukazuje im se lekarska pomoć", izjavio je portparol policije.

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