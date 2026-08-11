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Ukrajinske odbrambene snage pogodile su više ruskih vojnih ciljeva na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, kao i u ruskim Belgorodskoj i Kurskoj oblasti. Među metama su bili sistem protivvazdušne odbrane Buk-M3, skladišta za snabdevanje, komandno-osmatrački položaj i šest kontrolnih punktova za bespilotne letelice.

Generalštab Ukrajine saopštio je 11. avgusta da su ukrajinske snage pogodile ruski protivvazdušni raketni sistem Buk-M3 u blizini Topolja u Luganskoj oblasti.

Buk-M3 spada među najmodernije ruske mobilne protivvazdušne raketne sisteme. Može da gađa ciljeve na visinama do 35 kilometara, kao i da ih otkriva i prati na udaljenosti do 70 kilometara. Vrednost potpuno opremljenog sistema Buk-M3 procenjuje se na oko 45 miliona dolara.

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Pogođen komandni položaj i šest centara za upravljanje dronovima

Ukrajinske snage pogodile su i ruski komandno-osmatrački položaj u blizini Terebrena u ruskoj Belgorodskoj oblasti, kao i logistička skladišta u Rovenkiju u Luganskoj oblasti.

U napadima 10. avgusta gađano je i šest ruskih kontrolnih punktova za bespilotne letelice. Nalazili su se u blizini Ševčenka Peršeg, Komara i Veselog u Donjeckoj oblasti, Hodjakovke u ruskoj Kurskoj oblasti, kao i Železničnog i Nesterjanke u Zaporoškoj oblasti.

Generalštab Ukrajine saopštio je da udari na ciljeve ovog nivoa značajno smanjuju borbene sposobnosti ruskih snaga na nekoliko pravaca fronta.

Uništen ruski sistem za ometanje Starlinka

Odvojeno od ovih napada, Ukrajina je uništila jedan od novijih ruskih sistema za elektronsko ratovanje namenjenih ometanju komunikacija preko Starlinka.

Ukrajinski OSINT kanal Exilenova+ i proruski vojni kanali objavili su 8. avgusta da je kompleks "Volna Kupol Garant", koji se nalazio u ruskom vojnom objektu u Gelendžiku, pogođen u napadu.