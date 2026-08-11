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Julija Navaljna, udovica Alekseja Navaljnog i direktorka Fondacije za borbu protiv korupcije koju je on osnovao, objavila je video-poruku nakon što je Vrhovni sud Rusije izbacio stranku Jabloko iz trke za Državnu dumu, stranku za koju je ona prethodno pozvala Ruse da glasaju.

Za samo nekoliko dana Jabloko je postao tačka okupljanja iznenađujuće širokog spektra političkih snaga i postigao nešto gotovo bez presedana: ujedinio je podeljeno društvo, i to, kako se čini, bez posebnog truda. Ruska antiratna većina prepoznala je retku priliku da se njen glas čuje, odnosno mogućnost da na izborima glasa protiv rata.

Kremlj nije nameravao da to dozvoli. Jednog dana biće vredno saznati šta su tačno vlasti videle u svojim internim istraživanjima javnog mnjenja što ih je toliko uznemirilo da su tako brzo promenile odluku i uklonile Jabloko sa glasačkog listića samo nekoliko dana nakon što su mu dozvolile učešće na izborima.

1/6 Vidi galeriju Julija Navaljna pozvala je Ruse da glasaju za bilo koju stranku osim Jedinstvene Rusije nakon što je Vrhovni sud izbacio Jabloko iz izborne trke. Foto: Spencer Colby/The Canadian Press, OLIVIER HOSLET/EPA, DINGENA MOL/ANP

Navaljna je pozvala Ruse da na izborima za Državnu dumu glasaju za bilo koju stranku osim Jedinstvene Rusije. U jednomandatnim izbornim jedinicama pozvala je birače da prate preporuke "Pametnog glasanja".

Jabloko je na izbore izašao sa antiratnom platformom. Stranka Rodina podnela je zahtev Vrhovnom sudu Rusije da Jabloko bude izbačen iz izborne trke, tvrdeći u tužbi da je stranka prekršila autorska prava i koristila "ekstremističke" slogane u svojim predizbornim materijalima.