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Ruski predsednik Vladimir Putin pozvao je privatne domaće kompanije da finansiraju naučni razvoj u trenutku kada se državna izdvajanja smanjuju usled ogromne vojne potrošnje.

Svaka treća rublja iz ruskog federalnog budžeta trenutno se usmerava na rat u Ukrajini, objavio je Moskou tajms 11. avgusta.

Prema podacima Instituta za statistička istraživanja i ekonomiju znanja pri Visokoj školi ekonomije (ISSEK HSE), iz federalnog budžeta je prošle godine za civilnu nauku izdvojeno 792,1 milijardu rubalja, odnosno oko 8,7 milijardi dolara.

To je činilo svega 2,5 odsto ukupnih državnih rashoda i bilo je 22 puta manje od 17,8 biliona rubalja, odnosno oko 195,8 milijardi dolara, koliko je ukupno potrošeno na vojsku i bezbednosne snage.

Putin traži da privatne kompanije finansiraju tehnološki razvoj

Govoreći na sastanku Saveta za nauku i obrazovanje u Novosibirsku, Putin je rekao da komercijalne kompanije moraju direktno da naručuju razvoj novih tehnologija.

"Moramo da organizujemo rad tako da domaće kompanije i preduzeća budu direktni naručioci revolucionarnih naučnih rešenja i tehnologija, preuzimajući jasne obaveze da na njihovoj osnovi stvaraju uspešne i konkurentne proizvode", rekao je Putin.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

"Da bi se postigli praktični, zaista revolucionarni rezultati, potrebna je maksimalna koncentracija napora svih učesnika u naučnom i tehnološkom razvoju Rusije", dodao je.

Iako je nominalno federalno finansiranje istraživanja tokom protekle godine povećano za 11 odsto, realna izdvajanja, kada se uračuna inflacija, pala su 14 odsto ispod nivoa pre rata. U poređenju sa 2013. godinom, realno finansiranje nauke smanjeno je za 25 odsto.

Izdvajanja za nauku kao udeo u bruto domaćem proizvodu pala su na najniži nivo u poslednjih 15 godina, na 0,35 odsto BDP-a 2024. i 0,37 odsto 2025. godine.

Programi za tehnološko liderstvo koje je najavio Putin ostali su bez finansiranja nakon što je deficit federalnog budžeta dostigao 5,6 biliona rubalja, odnosno oko 61,6 milijardi dolara.

Glavni program istraživanja svemira nije dobio sredstva, iako je prvobitno bilo planirano izdvajanje od 10 milijardi rubalja, odnosno oko 110 miliona dolara. Finansiranje programa automatizovane proizvodnje i robotike smanjeno je za 75 odsto, dok su sredstva za razvoj hemijske industrije, novih materijala i projekte u oblasti transportne mobilnosti smanjena za 40 odsto.

Vojna potrošnja četiri puta veća nego 2021. godine

Tokom prvih devet meseci 2025. godine Rusija je iz budžeta potrošila 146,4 milijarde dolara na vojne rashode, što je četiri puta više nego 2021. godine. Vojna izdvajanja činila su 39 odsto ukupne državne potrošnje.

Istovremeno, deficit federalnog budžeta povećao se na 69,8 milijardi dolara tokom 2025. godine.