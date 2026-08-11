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Reaktor 2 u rumunskoj nuklearnoj elektrani Černavoda biće isključen u četvrtak, počev od 7 ujutru, a procedura stavljanja van pogona trajaće nekoliko sati, do 12 časova.

Romeo Urjan, direktor elektrane u Černavodi, objasnio je kako će izgledati kontrolisano isključivanje Bloka 2. Kako navodi Observator, očekuje se da reaktor ostane van pogona najmanje 10 dana.

"Isključivanje Bloka 2 u Černavodi neće biti naglo. Snaga reaktora biće postepeno smanjivana kako bi se ograničilo opterećenje opreme i Nacionalnog energetskog sistema. Procedura će trajati nekoliko sati, a u četvrtak oko 12 časova Blok 2 trebalo bi da bude isključen iz Nacionalnog energetskog sistema", objasnio je Romeo Urjan za Observator.

On je rekao da blok 2 u nuklearki radi normalno.

"Funkcioniše bez problema. Imamo prognozu pada nivoa Dunava i ostale parametre i doneli smo odluku da u četvrtak, 13. avgusta, u 7 ujutru počnemo proceduru kontrolisanog isključivanja. To je naš normalan odgovor na pad nivoa Dunava", rekao je Urjan.

On je objasnio da kontrolisano isključivanje znači postepeno smanjivanje snage reaktora, kako bi opterećenje opreme i nacionalnog energetskog sistema bilo minimalno.

"Ovde govorimo o nekoliko sati. Od 7 ujutru do oko 12 časova bićemo isključeni iz Nacionalnog energetskog sistema", dodao je on.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Romeo Urjan kaže da su radovi izvedeni na Dunavu kod Bale imali efekta i omogućili elektrani da nastavi proizvodnju gotovo nedelju dana duže.

"Radovi su imali merljiv efekat, dobili smo 5,5 dana. Do četvrtka ujutru u 7 časova imaćemo nedelju dana dodatne proizvodnje zahvaljujući tim operacijama koje su izvedene kod Bale", rekao je zvaničnik.

Trenutno je nivo Dunava kod Černavode -229 centimetara, a prognoza za 13. avgust pokazuje -233 centimetra. Prema rečima direktora, reaktor ne može da radi ispod tog praga. Za istovremeni rad dva reaktora potreban je još viši nivo vode.

"Na minus 229 smo. Za 13. avgust prognoza pokazuje minus 233. Ispod tog nivoa ne može da radi. Iznad tog nivoa do sada je bio moguć rad jednog reaktora. Ako govorimo o dva reaktora, potreban nam je viši nivo", precizirao je direktor.

Urjan procenjuje da će "najmanje 10 dana biti van pogona".

Podsetimo, nuklearna elektrana Černavoda pokrenula je tehničke procedure koje prethode kontrolisanom isključivanju i Bloka 2, što znači da će doći do potpunog zaustavljanja elektrane.

Ministarstvo energetike saopštilo je da će energetski blok Rovinari 4 kompanije Energetski kompleks Oltenija biti ponovo pokrenut, a ponovo je apelovalo na građane da smanje potrošnju električne energije.