"MISLILI SMO DA JE SLAB POTRES, A ONDA JE SVE POČELO DA SE TRESE!" Porodica gledala kako joj se kuća ruši! Zemljotres veka odneo 169 života! (VIDEO)
Jedna porodica snimila je trenutak kada je pobegla iz svog doma tokom snažnog zemljotresa u Kolumbiji.
Lilijana Perez Okampo i njena porodica uspeli su da izađu svega nekoliko trenutaka pre nego što je njihov dom pogodio zemljotres magnitude 7,4 u ponedeljak.
"U početku smo mislili da je to samo slabiji potres, poput onih koji se obično događaju u Kolumbiji, ali kada je prošlo više od 30 sekundi i sve je počelo sve jače da se trese, shvatili smo da je u pitanju zemljotres", rekla je majka četvoro dece za BBC World Service.
Članovi njene porodice, uključujući dvoje male dece koja su bila u školi, bezbedni su.
"Na kraju, materijalne stvari mogu da se nadoknade", rekla je. "Najvažniji je život, a mi ga imamo."
Najmanje 169 ljudi poginulo je u zemljotresu, koji je, prema podacima Geološke službe Kolumbije, bio najsnažniji potres koji je pogodio zemlju u 21. veku.
(Kurir.rs/BBC)