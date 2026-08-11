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Jedna porodica snimila je trenutak kada je pobegla iz svog doma tokom snažnog zemljotresa u Kolumbiji.

Lilijana Perez Okampo i njena porodica uspeli su da izađu svega nekoliko trenutaka pre nego što je njihov dom pogodio zemljotres magnitude 7,4 u ponedeljak.

"U početku smo mislili da je to samo slabiji potres, poput onih koji se obično događaju u Kolumbiji, ali kada je prošlo više od 30 sekundi i sve je počelo sve jače da se trese, shvatili smo da je u pitanju zemljotres", rekla je majka četvoro dece za BBC World Service.

Članovi njene porodice, uključujući dvoje male dece koja su bila u školi, bezbedni su.

"Na kraju, materijalne stvari mogu da se nadoknade", rekla je. "Najvažniji je život, a mi ga imamo."

Najmanje 169 ljudi poginulo je u zemljotresu, koji je, prema podacima Geološke službe Kolumbije, bio najsnažniji potres koji je pogodio zemlju u 21. veku.