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Najmanje sedam radnika čeličaneje poginulo, a 21 je povređen danas u ruskom napadu balističkim raketama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, saopštila je velika ukrajinska industrijska i rudarsko-metalurška grupacija Metinvest.

U saopštenju se navodi da je rad metalurškog pogona privremeno obustavljen, preneo je Ukrinform.

Ističe se da su u ruskom napadu oštećeni energetski pogoni i infrastruktura zaporoških preduzeća Metinvest, kao i glavni i pomoćni kapaciteti proizvodnje koksa i visokih peći.

"Trenutno je rad metalurškog pogona potpuno obustavljen, ostali proizvodni objekti rade smanjenim kapacitetom. Stručnjaci procenjuju posledice neprijateljskog napada, mogućnosti i vreme obnove, a takođe sprovode i neophodne hitne popravke", navodi se u saopštenju.

U Zaporoškoj oblasti je 12. avgust proglašen danom žalosti za poginule u ruskom napadu na Zaporožje u noći 11. avgusta.

U tom napadu sedam ljudi je poginulo, a 24 je povređeno.