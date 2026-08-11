Slušaj vest

Amerikanac Robert Gilman pušten je iz ruskog pritvora u utorak, potvrdila su dva američka zvaničnika i organizacija koja se zalaže za njegovu porodicu, a prenosi CNN.

1/5 Vidi galeriju Robert Gilman američki marinac Foto: Printskrin X, Andrey Arhipov / Sputnik / Profimedia

Oslobađanje je usledilo posle ozbiljne zabrinutosti zbog njegovog zdravstvenog stanja. Gilman, bivši pripadnik američkih marinaca, bio je u pritvoru od 2022. godine.

Organizacija Global Reach, koja se zalaže za interese njegove porodice, saopštila je da je Gilman "na putu ka vojnoj bolnici u Teksasu, gde će biti podvrgnut medicinskoj i psihološkoj proceni i lečenju".

"Njegova porodica je otputovala u Teksas - uključujući i njegovu majku, koja se nalazila u Rusiji pokušavajući da ga poseti u bolnici", navodi se u saopštenju organizacije.

Jedan od američkih zvaničnika potvrdio je da Gilman dobija medicinsku pomoć i da je na putu nazad u Sjedinjene Američke Države.

Tramp zahvalio Putinu

Američki predsednik Donald Tramp obavio je danas da je bivši američki marinac Robert Gilman oslobođen iz zatvora u Rusiji posle njegovih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

U dobro poznatoj medijskoj priči, Robert je bio zatvoren u Rusiji od 2022. godine, tokom Bajdenove administracije, ali nakon mojih razgovora sa predsednikom Vladimirom Putinom Rusija je pristala da ga oslobodi na humanitarnoj osnovi.

Cenimo ovu odluku i činjenicu da Rusija nije tražila nikoga zauzvrat, jer nije došlo do razmene, naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Foto: Andrey Arhipov / Sputnik / Profimedia

Tokom moje administracije, dali smo prioritet vraćanju Amerikanaca zatvorenih u inostranstvu i to smo uradili na nivou kakav nikada ranije nije viđen, vraćajući stotine ljudi njihovim porodicama.

Hvala mom neverovatnom timu, uključujući specijalnog izaslanika za mirovne misije Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika za reagovanje na taoce Adama Belera, višeg direktora za borbu protiv terorizma Sebastijana Gorku, Džareda Kušnera i mnoge druge koji su ovo omogućili, napisao je Tramp.