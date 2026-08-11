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Pakistan je saopštio da su SAD i Iran blizu postizanja dogovora, dok Katar tvrdi da su pregovori o upravljanju Ormuskim moreuzom između Irana i Omana u poodmakloj fazi.

Ovi signali bude nadu da bi dve zemlje mogle da prekinu višemesečni zastoj koji je praktično blokirao ovaj ključni plovni put, kojim je pre rata prolazila petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Pakistanski ministar odbrane Havdža Asif rekao je da se situacija ponovo kreće u pravcu mirovnog sporazuma i da poslednjih nekoliko dana stižu signali da su SAD i Iran „blizu nekakvog aranžmana“.

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastao se u Teheranu sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsinom Nakvijem, ali detalji razgovora nisu saopšteni.

Katar je potvrdio da su odvojeni razgovori između Omana i Irana o upravljanju Ormuskim moreuzom u poodmakloj fazi.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Pakistan i Katar imaju ključnu ulogu posrednika u sukobu koji je počeo nakon američkih i izraelskih napada na Iran 28. februara. U sukobu je poginulo na hiljade ljudi, uglavnom u Iranu i Libanu, dok je Iran uzvratio napadima na američke ciljeve i infrastrukturu u više zemalja regiona.

Među iranskim zahtevima su ukidanje sankcija, prekid vojnih pretnji i pitanje obeštećenja. Američki predsednik Donald Tramp, međutim, traži da Iran plati odštetu za štetu koju je, kako tvrdi, pričinio tokom poslednjih 50 godina.

Dok diplomatija pokazuje prve znake napretka, situacija na moru ostaje veoma opasna.

U sumnjivom napadu Huta na manji teretni brod u moreuzu Bab el Mandeb poginula su četiri člana posade, saopštilo je jemensko Ministarstvo saobraćaja. Huti za sada nisu preuzeli odgovornost.

Istovremeno je kontejnerski brod pogođen projektilom kod obale Pakistana, u incidentu za koji se sumnja da je povezan sa američkim snagama koje sprovode pomorsku blokadu iranskih luka.

Ormuski moreuz ostaje ključna tačka svetske trgovine, jer je pre rata kroz njega prolazila približno petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Svaki dogovor koji bi omogućio normalizaciju plovidbe mogao bi zato značajno da utiče i na cene energenata.