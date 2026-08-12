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Leto 2026. biće najtoplije u Velikoj Britaniji otkako se vrše merenja, saopštila je britanska meteorološka služba.

Meteorolozi navode da je za obaranje temperaturnog rekorda od prošle godine u Britaniji potrebno tek da do kraja avgusta temperatura ostane u proseku, preneo je BBC.

Prema podacima britanskog Meteorološkog zavoda, prosečna temperatura u Britaniji za meteorološko leto (od 1. juna do 10. avgusta) do sada iznosi 16,48 stepeni Celzijusovih, što je za 1,88 stepeni iznad proseka za period od 1991. do 2020. godine.

Tokom leta 2025. godine, u Britaniji je prosečna temperatura, koja uključuje noćnu najnižu i dnevnu najvišu temperaturu, bila 16,10 stepeni.

To je u skladu sa dokazima da leta postaju toplija i suvlja zbog klimatskih promena, navodi britanski javni servis.