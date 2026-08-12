Slušaj vest

Leto 2026. biće najtoplije u Velikoj Britaniji otkako se vrše merenja, saopštila je britanska meteorološka služba.

Meteorolozi navode da je za obaranje temperaturnog rekorda od prošle godine u Britaniji potrebno tek da do kraja avgusta temperatura ostane u proseku, preneo je BBC.

Prema podacima britanskog Meteorološkog zavoda, prosečna temperatura u Britaniji za meteorološko leto (od 1. juna do 10. avgusta) do sada iznosi 16,48 stepeni Celzijusovih, što je za 1,88 stepeni iznad proseka za period od 1991. do 2020. godine.

Tokom leta 2025. godine, u Britaniji je prosečna temperatura, koja uključuje noćnu najnižu i dnevnu najvišu temperaturu, bila 16,10 stepeni.

To je u skladu sa dokazima da leta postaju toplija i suvlja zbog klimatskih promena, navodi britanski javni servis.

U Britaniji je najviša temperatura ovog leta do sada bila 38 stepeni Celzijusovih u Lingvudu u Norfolku 26. juna.

Ne propustiteNekretnineŠta zaista pomaže kod vrućina: Ne bacajte pare, ovo je spoljašnja zaštitata koja pomaže u vrelim danima
Tamne roletne na prozorima, saksija na simsu
PlanetaKLJUČA U ITALIJI! U TORINU IZMERENO NEVEROVATNIH 75 STEPENI: Crveni alarm proglašen u 27 gradova, nestašica vode u više od 100 opština (FOTO)
456456.jpg
DruštvoSmrtonosna zamka na 40 stepeni: Toplotni udar vreba i u stanovima - evo koja je najopasnija greška na vrućini
shutterstock-2018612786.jpg
DruštvoDžabe vam radi klima ako vam je ovo uključeno: Jedan uređaj podiže temperaturu u stanu i do 5 stepeni
vrućine mentalno zdravlje shutterstock_1761076565.jpg