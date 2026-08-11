Nije bilo neposrednih navoda o žrtvama.

Nije bilo neposrednih navoda o žrtvama.

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Američke snage danas rano ujutro napale su brod pod panamskom zastavom koji je pokušao da probije američku blokadu iranskih luka, piše američki list Volstrit džurnal pozivajući se na neimenovanog zvaničnika SAD.

Izvor lista je rekao da je helikopter vojske SAD pucao na kormilo broda nakon što je njegova posada ignorisala upozorenja.

Nije bilo neposrednih navoda o žrtvama.

Britanska grupa za upravljanje rizikom na moru Vengard navela je da se prema prvim procenama veruje da je transportni brod sa kontejnerima Vela Nova, koji plovi pod zastavom Paname, pogođen raketom dok je plovio kroz Omanski zaliv.