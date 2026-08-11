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Američki predsednik Donald Trampizjavio je da na neki način pregovara sa Iranom, kao i da sada postoje opcije da Sjedinjene Američke Države ponovo napadnu Iran zaista snažno ili da puste da, kako je naveo, Teheran ekonomski propadne.

Tramp je rekao u intervjuu za "Real America's Voice", objavljenom kasno sinoć, da su iranski zvaničnici "lukavi pregovarači", preneo je danas Rojters.

"Ekonomski gledano, u haosu su. Ne mogu da pozajmljuju novac. Mi kontrolišemo njihov novac. Ja sam njihov bankar", rekao je Tramp govoreći o zamrznutoj iranskoj imovini.

Tramp je naveo da bi druga opcija bila da SAD napadnu Iran "veoma snažno".

Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Američki predsednik je ponovo odbacio informacije, koje su objavili pojedini mediji, sa postoji nedostatak američke municije.

"Dobro stojimo sa municijom... Ali razlog zbog kojeg bi zalihe mogle da budu smanjene, a mi ih proizvodimo kao ludi, jeste taj što je Džozef Bajden dao Ukrajini pomoć vrednu 300 milijardi dolara", rekao je Tramp.

Rojters je objavio prošle sedmice da je američka vojska potrošila veliki deo svojih zaliha visokopreciznih raketa dugog dometa tokom rata sa Iranom.

Pakistanski ministar odbrane Kavadža Asif izjavio je danas da su SAD i Iran blizu postizanja nekog vida mirovnog sporazuma.
On je rekao u intervjuu za Blumberg da se situacija ponovo razvija u pravcu postizanja mirovnog sporazuma ili dogovora.

Kurir.rs/Rojters

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