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Ruske snage napale su brodove u Crnom moru koji su delovali u ime ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

"Tokom dana, patrolni čamac namenjen za pratnju teretnih brodova koji prevoze oružje za ukrajinske oružane snage pogođen je dronovima u Crnom moru južno od Odese", navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Ministarstvo je potvrdilo da je ruska vojska sinoć napala skladište u Kijevu u kojem se nalazilo oko 15.000 dronova, uključujući i one opremljene termovizijskim kamerama, kao i zemaljske kontrolne stanice.

Takođe je pogođen terminal Nove pošte sa robom dvostruke namene, uključujući komponente za proizvodnju bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa.

Posle prethodnih udara na mete u ukrajinskoj prestonici, Volodimir Zelenski je priznao da snage protivvazdušne odbrane nisu bile u stanju da odbiju ruski napad.

"Rusko ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da ruske snage ciljaju ukrajinsku infrastrukturu kako bi smanjile vojni i ekonomski potencijal neprijatelja. Koriste dronove za napad i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metukako u Kijevu, tako i širom Ukrajine", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva odbrane.