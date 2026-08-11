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Najmanje 10 civila poginulo je danas u ruskim raketnim napadima na ukrajinske gradove, saopštile su ukrajinske vlasti.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da Rusija dobija novu vojnu pomoć od Severne Koreje.

U noćnom napadu na jugoistočni grad Zaporožje ruske snage koristile su balističke rakete proizvedene u Severnoj Koreji, rekao je Zelenski.

Kompanija Metinvest saopštila je da je u napadu na njenu čeličanu poginulo sedam zaposlenih, dok je 21 radnik povređen.

Još tri osobe poginule su u napadima ruskih dronova i artiljerije u centralnom Dnjepropetrovskom regionu, naveli su zvaničnici.

Zelenski je rekao da Severna Koreja priprema i slanje dodatnih vojnika u Rusiju.

Moskva i Pjongjang su 2024. godine potpisali sporazum o strateškom partnerstvu kojim su se obavezali na međusobnu pomoć u slučaju agresije.

Kurir.rs/Agencije

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