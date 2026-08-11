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Nekadašnji američki marinac Robert Gilman, koji je poslednjih više od četiri godine proveo u zatvoru u Rusiji i za kojeg se sumnja da je ozbiljno bolestan, pušten je na slobodu i na putu je za Sjedinjene Američke Države.

Američki predsednik Donald Tramp obavio je danas da je bivši američki marinac Robert Gilman oslobođen iz zatvora u Rusiji posle njegovih razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

U dobro poznatoj medijskoj priči, Robert je bio zatvoren u Rusiji od 2022. godine, tokom Bajdenove administracije, ali nakon mojih razgovora sa predsednikom Vladimirom Putinom Rusija je pristala da ga oslobodi na humanitarnoj osnovi.

Cenimo ovu odluku i činjenicu da Rusija nije tražila nikoga zauzvrat, jer nije došlo do razmene, naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Tokom moje administracije, dali smo prioritet vraćanju Amerikanaca zatvorenih u inostranstvu i to smo uradili na nivou kakav nikada ranije nije viđen, vraćajući stotine ljudi njihovim porodicama. Hvala mom neverovatnom timu, uključujući specijalnog izaslanika za mirovne misije Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika za reagovanje na taoce Adama Belera, višeg direktora za borbu protiv terorizma Sebastijana Gorku, Džareda Kušnera i mnoge druge koji su ovo omogućili, napisao je Tramp.

1/5 Vidi galeriju Robert Gilman američki marinac Foto: Printskrin X, Andrey Arhipov / Sputnik / Profimedia

Gilman je služio kao marinac od avgusta 2019. do avgusta naredne godine, a uhapšen je 2022, i osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od tri i po godine zbog napada na policajca, nakon što je zbog nasilnog ponašanja izbačen iz voza.

Za vreme služenja kazne, u oktobru 2024. Gilman je optužen da je napao zatvorskog inspektora tokom provere ćelije, zbog čega mu je zatvorska kazna produžena na osam godina i mesec dana. Godinu dana kasnije, kazna mu je produžena na 10 godina, nakon što je ponovo napao zatvorske čuvare.

Pretpostavlja se da je u Rusiji u zatvoru još najmanje 10 Amerikanaca, navodi NBC News.