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Novoimenovani sekretar Vrhovnog nacionalnog saveta bezbednosti Irana Mohsen Rezai saopštio je danas da će Ormuski moreuz će ostati zatvoren sve dok SAD ne prihvate uslove Irana za okončanje rata, prenosi Rojters.

"Sve dok Amerika ne promeni svoje ponašanje i ne prihvati iranske uslove, Ormuski moreuz neće biti otvoren. Amerika mora da okonča rat, da oslobodi zamrznutu imovinu Irana, rat mora da se okonča u celom regionu, uključujući Liban i Gazu", rekao je Rezai, bliski saveznik vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hameneija.

Rezai je dodao da će eventualni sporazum Irana i Omana oko tranzitne rute kroz Ormuz biti izdvojen od trenutnog režima zatvaranja moreuza.

Kurir.rs/Rojters

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