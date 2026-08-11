Slušaj vest

Venecuela i Izrael su postigli dogovor o obnavljanju konzularnih usluga u obe zemlje, saopštile su danas vlade dve zemlje.

Ovaj dogovor sa Izraelom predstavlja drastičan zaokret u geopolitičkom opredeljenju Venecuele nakon što je 2009. godine venecuelanska vlada prekinula odnose sa Izraelom, prenosi Rojters.

Venecuela, koja je prekinula međudržavne odnose sa Izraelom pre 17 godina zbog izraelskih napada na Pojas Gaze, osnažila je veze sa SAD nakon američke vojne akcije protiv predsednika Venecuele Nikolasa Madura, udaljavajući se istovremeno od svog istorijskog savezništva sa Iranom, navodi Rojters.

Vlada Venecuele, koju sada predvodi privremena predsednica Delsi Rodrigez, saopštila je da je izraelska humanitarna delegacija posetila Venecuelu nakon razornih zemljotresa u junu i potvrdila da su održani razgovori između visokih zvaničnika obe zemlje tokom kojih je postignut dogovor o obnavljanju konzularnih usluga.

"Obe vlade prepoznaju značaj odnosa između Izraela i jevrejske zajednice u Venecueli koja predstavlja važan istorijski temelj prijateljstva između dve zemlje", navodi se u zajedničkom saopštenju vlade Venecuele i

ministarstva spoljnih poslova Izraela.

Iran je osudio nedavnu intervenciju Vašingtona u Karakasu, a godinama je bio saveznik Venecuele koja je veliki svetski proizvođač nafte pod višegodišnjim američkim sankcijama.