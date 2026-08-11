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Rusi se spremaju za mobilizaciju posle parlamentarnih izbora na jesen, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

"Postoji izveštaj zvaničnika ukrajinskog ministarstva odbrane Olega Ivaščenka o pripremi ruske mobilizacije. Sve je potvrđeno internim ruskim dokumentima. Oni pripremaju mobilizaciju za jesen, odmah nakon lažnih parlamentarnih izbora", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Prema vojnim obaveštajnim podacima, Putin planira da prikaže da Rusi podržavaju rat, s obzirom da se sve stranke kojima je dozvoljeno da učestvuju na izborima protive miru, navodi ukrajinska agencija.

Odmah nakon izbora, Rusija je planirala da do kraja godine sprovede brzu mobilizaciju nekoliko stotina hiljada Rusa i još toliko sledeće godine pored regrutacije plaćenika koju već sprovodi.

Predsednik Ukrajine je rekao da su u Ukrajini u toku pripreme kako bi se Rusiji što više otežalo sprovođenje takvih planova.

On je rekao da su u tom smislu ukrajinske obaveštajne i specijalne službe dobile odgovarajuće zadatke.