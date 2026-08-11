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Moskva je pozvala Jermeniju da do decembra 2026. godine održi referendum na kojem bi se građani izjasnili da li žele približavanje EU ili ostanak zemlje u Evroazijskoj ekonomskoj uniji, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.

Prema njegovim rečima, lideri zemalja EAEU će u decembru na sednici Vrhovnog evroazijskog ekonomskog saveta razmotriti status Jermenije i uticaj njenog evropskog kursa na članstvo.

"Očigledno je da će, ukoliko do tog trenutka poziv za održavanje referenduma ne bude prihvaćen, lideri EAEU tu činjenicu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja daljih zajedničkih koraka", rekao je Galuzin i podsetio na zajednički apel predsednika Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije od 29. maja da Jermenija što pre organizuje nacionalni referendum i odluči da li namerava da teži članstvu u EU ili da ostane u EAEU.

Galuzin je rekao da je jermenski premijer Nikol Pašinjan tokom predizborne kampanje davao protivrečne izjave o mogućem referendumu, ali da je i sam priznao da Jermenija za sada nije dobila poziv za članstvo u EU i da možda nikada neće postati njena članica.

Foto: EPA/NAREK ALEKSANYAN

Pašinjan je 7. avgusta izjavio da u ovom trenutku nije moguće organizovati referendum jer, kako je rekao "ne postoji predmet referenduma".

Prema njegovim rečima, izjašnjavanje građana trebalo bi da usledi tek nakon što se Jermenija zvanično obrati Evropskoj uniji u vezi sa članstvom i dobije jasniju perspektivu tog procesa.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da Jermenija ne može istovremeno biti članica EAEU i Evropske unije, ističući da razlog nije politički već ekonomski jer dve organizacije imaju različita carinska i trgovinska pravila.

Dodatno pitanje u odnosima Moskve i Jerevana predstavlja učešće Jermenije u Organizaciji Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB).

Jermenija je zamrznula učešće u radu te organizacije i više od dve godine ne uplaćuje članarinu.

Prema Statutu ODKB, država koja dve godine ne izmiri dugovanja prema budžetu organizacije može biti lišena prava glasa.