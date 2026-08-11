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Bivši direktor MosadaJosi Koen izjavio je da je više puta obilazio iransko postrojenje za obogaćivanje uranijuma Fordo, govoreći o ranijim operacijama protiv iranskog nuklearnog programa.

Kako piše The Times of Israel, Koen je na Galilejskom forumu u Safedu rekao da su obilasci obavljeni kako bi se bolje razumelo samo postrojenje, ali nije naveo kada su tačno odlasci izvedeni niti ko je u njima učestvovao.

Tom prilikom je izjavio da su "više puta obilazili nuklearno postrojenje Fordo kako bi razumeli to mesto".

Foto: Maxar Technologies

Govoreći o američkim udarima na iranska nuklearna postrojenja, dodao je da je "bombardovanje od strane Amerikanaca bilo ostvarenje njegovih snova".

Fordo je, zajedno sa postrojenjima u Isfahanu i Natanzu, prema navodima iz teksta, teško oštećen u američkim napadima tokom rata između Izraela i Irana u junu 2025. godine.

Koen je naveo i da je 440 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, koji je bio uskladišten u tim postrojenjima, zatrpano nakon napada, ali da Izrael veruje da je Iran deo materijala nakon rata prebacio na lokaciju Pikaks.