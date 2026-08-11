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Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je ukrajinskim vojnicima da "beže", nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak komandanta ukrajinske jedinice koji govori o teškom stanju na frontu.

"Bežite, momci – Zelenski vas uništava", poručila je Zaharova, reagujući na video-snimak u kom se ukrajinski vojnici žale da su u jako lošem stanju – ostavljeni bez hrane, vode, lekova.

Komandant jedne ukrajinske čete u sastavu 121. brigade teritorijalne odbrane Ukrajine Anatolij Saščuk snimio je video u kojem se obraća glavnokomandujućem ukrajinske vojske Mihailu Drapatom i obaveštava ga o žalosnom stanju u kojem se vojnici nalaze – nemaju dovoljno hrane, vode, lekova.

On je zatražio da jedinica bude evakuisana.

Kako je naveo, on i njegovi saborci se nalaze na položajima na zaporoškom pravcu od aprila, iako im je obećano da će tu biti mesec dana.

"Rečeno nam je da su snabdevanje i logistika organizovani i da se sve ispušta dronovima. Ispostavilo se da ni to nije slučaj. Nije bilo zaliha hrane ni vode za piće u periodima od tri do sedam dana. Kada sam bio na drugoj poziciji, moje osoblje je provelo punih 12 dana bez vode za piće ili hrane", rekao je Saščuk.

Prema njegovim rečima, neki od vojnika su nekoliko dana bili bez svesti jer nisu ni jeli ni pili. Što se tiče lekova, njih ili ne dostavljaju uopšte ili onda kad je već kasno.