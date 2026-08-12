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Spasilački tim iz Kolumbije spasio je ženu koja je nakon razornog zemljotresakoji je pogodio tu zemlju provela oko 30 časova zarobljena ispod ruševina stambene zgrade, preneo je Skaj njuz.

Reč je o ženi u ranim tridesetim godinama po imenu Diana Tronkoso, koja je bila sama u svom stanu u gradu Kaliju u trenutku potresa.

Lokalni mediji navode da je ona u stabilnom stanju.

Više od 250 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu jačine 7,4 stepeni Rihterove skale koji je pogodio Kolumbiju u ponedeljak.

Više od 700 njih je povređeno, a oko 200 osoba vode se kao nestale.

Kurir.rs/Skaj njuz

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