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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sledećeg meseca kao izgovor za novu mobilizaciju.

Izjava Zelenskog o novim predlozima za mirovne pregovore, koji su uglavnom stagnirali od izbijanja sukoba sa Iranom, dolazi usred nagoveštaja iz Rusije, ali i iz Ukrajine da će američki pregovarači uskoro posetiti njihove dve zemlje, navodi Rojters.

"Predali smo naše predloge američkoj strani. Ali Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu u jačanju naše odbrane, pre svega isporukama PVO sistema i pritiskom na Rusiju da se priprema za kraj rata, a ne za produženje sukoba", rekao je Zelenski tokom svog večernjeg video-obraćanja, ali nije govorio o detaljima ukrajinskih predloga.

Foto: Efrem Lukatsky/AP

Američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner poslednji put bili su u Moskvi prošlog januara, ali još uvek nisu posetili Kijev.

Ukrajina je više puta pozivala na prekid vatre posle skoro četiri i po godine borbi, a Rusija tvrdi da želi sporazum koji podrazumeva potpuno ustupanje četiri regiona na koje Moskva polaže pravo i rešavanje "korenitog uzroka sukoba".

Prema ukrajinskim vojnim obaveštajnim podacima, Putin planira da rezultatima jesenjih izbora prikaže da Rusi podržavaju rat, s obzirom da se sve stranke kojima je dozvoljeno da učestvuju na izborima protive miru, preneo je ranije Ukrinform.

Odmah nakon izbora, Rusija je planirala da do kraja godine sprovede brzu mobilizaciju nekoliko stotina hiljada Rusa i još toliko sledeće godine pored regrutacije plaćenika koju već sprovodi, navodi ukrajinska agencija.