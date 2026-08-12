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Okupirana Zapadna obala je na tački sloma, izjavio je danas zamenik koordinatora Ujedinjenih nacija za Bliski oistok Ramiz Alakbarov, dodajući da je ove godine na tom području ubijeno 76 Palestinaca, od čega 18 maloletnika.

Alakbarov je dodao da je 3.800 Palestinaca, od kojih gotovo polovina dece, raseljeno zbog nasilja izraelskih kolonista, kao i rušenja objekata i iseljenja koja vrše izraelske vlasti.

Istakao je da je UN dokumentovala više od 1.430 napada kolonista u oko 260 palestinskih zajednica na okupiranoj Zapadnoj obali.

Pored toga, zamenik izvršnog direktora UNICEF-a Hanan Suleman rekla je da je 174 palestinske dece ubijeno na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalim, između januara 2024. i jula 2026. godine, dok je više od 1.500 povređeno.

Dodao je da se 355 palestinske dece drži u izraelskom vojnom pritvoru, što je najveći broj u poslednjih osam godina.

On je pozvao Savet bezbednosti UN da zaštiti decu na okupiranoj Zapadnoj obali.