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"SIBUR ZAPSIBNJEFTEHIM" NEĆE RADITI DO DALJNJEG DOK SE NE PROCENI ŠTETA

"SIBUR ZAPSIBNJEFTEHIM" NEĆE RADITI DO DALJNJEG DOK SE NE PROCENI ŠTETA

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Ruski petrohemijski kompleks "Sibur Zapsibnjeftehim" u Toboljsku u Tjumenskoj oblasti u zapadnom Sibiru oštećen je u napadu ukrajinskih dronova koji je izveden u ponedeljak.

To su za Rojters izjavila tri izvora iz gasne industrije.

Jedan od izvora je rekao da je ovo najveće postrojenje za proizvodnju tečnog naftnog gasa (TNG) u Rusiji zatvoreno na neodređeno vreme "dok se procenjuje obim štete i njene posledice".

Regionalni guverner Aleksandar Mur rekao je u ponedeljak da je izbio požar na industrijskoj lokaciji u Tjumenskoj oblasti nakon napada dronovima, ali nije identifikovao o kom postrojenju se radi.

"Sibur" je odbio da odgovori na upit Rojtersa.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na najveće ruske postrojenje za proizvodnju tečnog naftnog gasa (TNG) u Toboljsku u Sibiru Foto: screenshot X

Britanska agencija navodi da u utorak na Međunarodnoj robnoj berzi u Sankt Peterburgu (SPIMEX), rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, nisu ponuđene nikakve količine TNG za isporuku iz Toboljska.

Navodi se da je do sada tokom ove godine oko 4.000 metričkih tona propan- butana iz Toboljska redovno prodavano svakog dana.

Prema izvorima iz industrije, "Zapsibnjeftehim" proizvodi oko šest miliona metričkih tona TNG, što čini otprilike 40 odsto ukupne proizvodnje TNG u Rusiji.

Oko polovine TNG proizvedenog u tom pogonu koristi kao sirovina za petrohemijsku proizvodnju u integrisanom kompleksu "Sibura" u Toboljsku.

Ukrajina je u ponedeljak izvela masovni napad sa više od 450 dronova na Rusiju, a u tim vazdušnim udarima najteže je pogođen Tatarstan.

U toj ruskoj republici je 13 osoba poginulo, a 39 povređeno u napadu bespilotnih letelica na Nižnjekamsk.

Zvaničnici Tatarstana naveli su da su meta napada bili industrijski i civilni objekti.

Regionalna vlada nije precizirala koji su objekti oštećeni, ali je analiza fotografija i video-snimaka očevidaca, koju je sproveo ruski medij Astra, ukazala da su dronovi ciljali "Nižnjekamskneftehim" (NKNKh), jedan od najvećih petrohemijskih kompleksa u Rusiji.

NKNKh je ključni objekat Volškog klastera ruskog petrohemijskog giganta "Sibur" i jedan od vodećih proizvođača sintetičke gume u zemlji.

Industrijska zona u Nižnjekamsku, gde se kompleks nalazi, takođe obuhvata rafiniju nafte kompanije "Tatnjeft" i kompleks za preradu nafte "TAIF-NK".

Ova oblast je i ranije bila meta napada dronovima.

U junu su dronovi pogodili rafiniju "Tatnjeft", dok je "TAIF-NK" navodno napadnut početkom jula.

Sam NKNKh bio je meta u martu, kada su ruske vlasti saopštile da je jedna osoba poginula, a 50 povređeno.