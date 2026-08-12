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Američka vojska je danas onesposobila teretni brod pod panamskom zastavom, koji je plovio ka iranskoj luci, ispalivši dve rakete Helfajer u njegov mašinski prostor, objavila je Centralna komanda (CENTCOM) oružanih snaga SAD.

Brod "Vela Nova" je pokušao da prođe kroz Omanski zaliv i prekrši američku blokadu Irana.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Posada je ignorisala ponovljena upozorenja američkih snaga, nakon čega je helikopter američke mornarice Apač ispalio dve rakete i onesposobio kormilo broda, navodi se u saopštenju.

Blokada brodova koji plove ka i iz iranskih luka ponovo je uvedena u julu, kada je propalo proglašeno primirje između SAD i Irana.

Centralna komanda je danas navela da je od tada preusmereno 55 komercijalnih brodova, tri su onesposobljena, jer su odbili naređenje, a na dva su se pripadnici američke vojske ukrcali.