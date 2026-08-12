AMERIČKA VOJSKA RAKETIRALA BROD KOJI JE IŠAO KA IRANU! Apač ispalio dva Helfajera, onesposobljen teretnjak koji je plovio pod panamskom zastavom (VIDEO)
Američka vojska je danas onesposobila teretni brod pod panamskom zastavom, koji je plovio ka iranskoj luci, ispalivši dve rakete Helfajer u njegov mašinski prostor, objavila je Centralna komanda (CENTCOM) oružanih snaga SAD.
Brod "Vela Nova" je pokušao da prođe kroz Omanski zaliv i prekrši američku blokadu Irana.
Posada je ignorisala ponovljena upozorenja američkih snaga, nakon čega je helikopter američke mornarice Apač ispalio dve rakete i onesposobio kormilo broda, navodi se u saopštenju.
Blokada brodova koji plove ka i iz iranskih luka ponovo je uvedena u julu, kada je propalo proglašeno primirje između SAD i Irana.
Centralna komanda je danas navela da je od tada preusmereno 55 komercijalnih brodova, tri su onesposobljena, jer su odbili naređenje, a na dva su se pripadnici američke vojske ukrcali.
(Kurir.rs/FoNet)