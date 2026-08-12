Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je potvrdio da je prošlog meseca, zbog moguće pretnje od iranskog napada, tajno prešao iz jednog u drugi avion kada je napuštao Ankaru nakon samita NATO u turskoj prestonici.

- Sledim ono što Tajna služba i vojska kažu. Želeli su da idem drugim letom, drugim avionom. Jednostavno moram da uradim ono što kažu - rekao je Tramp.

BBC navodi da je ova zamena u poslednjem trenutku pokrenula pitanja o tome da li su oni koji su ostali u avionu, koji je poslužio kao "mamac", dovedeni time u opasnost.

Tramp u utorak, međutim, poručio da je avion u koji se on naknadno ukrcao mogao da bude pod "većim rizikom".

- Jer bi to bio avion, mislim, koji bi (Iranci) verovatnije napali - ocenio je predsednik SAD.

1/4 Vidi galeriju Snimak navodnog prebacivanja američkog predsednika Donalda Trampa u drugi avion nakon samita NATO u Turskoj Foto: screenshot YT/CNN

Neimenovani zvaničnici su izjavili za CBS njuz da su američke vlasti otkrile verodostojnu iransku pretnju da će ispaliti raketu na avion.

Njujork tajms je izvestio da su američke obaveštajne službe imale informacije o osobi koja je viđena u blizini mesta održavanja samita NATO, a koja je imala ručni lanser za ispaljivanje raketa sa ramena.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Novinari i deo osoblja Bele kuće koji su bili u predsedničkom avionua nisu znali da je američki predsednik "prokrijumčaren" u okviru složene obmane, kao odgovor na moguću iransku pretnju.

Tramp je ranije rekao da je on bio "meta broj jedan" Irana tokom samita u Ankari.

- Pretpostavljam da je postojala pretnja. Nisam se baš previše raspitivao o tome. Dobijam mnogo pretnji. Dobijam mnogo pretnji za koje vi ni ne znate - rekao je šef Bele kuće u utorak u Ohaju.

Britanski medijski servis navodi da se tajni manevar izveden sa Trampom prošlog meseca dogodio dan nakon što su SAD ponovo pokrenula vazdušne udare na Iran nakon propasti pregovora između Vašingtona i Teherana o okončanju rata.