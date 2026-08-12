VIŠE OD 200 MRTVIH U KOLUMBIJI, SPASIOCI SE NISU JOŠ PROBILI DO EPICENTRA! EU daje 2 miliona evra pomoći zbog zemljotresa, Fon der Lajen se obratila na španskom
Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, objavila je juče da EU pruža podršku Kolumbiji, nakon što je u zemljotresu jačine 7,4 stepena Rihterove skale poginulo više od 200 ljudi i uništeno više hiljada zgrada i kuća.
- Dok se operacije potrage i spasavanja nastavljaju, EU pruža podršku Kolumbiji gde god je to moguće - napisala je Fon Der Lajen na društvenoj mreži X.
Ona je navela da EU stavlja na raspolaganje dva miliona evra pomoći zjaednicama u najteže pogođenim područjima.
- Nakon što je Kolumbija aktivirala Mehanizam civilne zaštite, radimo na tome da pomoć uskladimo sa potrebama na terenu. To je evropska solidarnost - zaključila je Fon der Lajen u objavi na španskom.
Kolumbiju je u ponedeljak pogodio zemljotres u kojem su, prema navodima CNN zasnovanim na podacima lokalnih vlasti, poginulo najmanje 200 osoba, a da spasioci nisu još uspeli da se probiju do epicentra potresa.
Potres je zatresao Kali, Kibdo, Pereiru i brojne druge gradove i mesta, a prijavljeno je da je oko 1.600 zgrada oštećeno ili srušeno.
(Kurir.rs/Beta/CNN/Preneo: N. V.)