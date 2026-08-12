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Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, objavila je juče da EU pruža podršku Kolumbiji, nakon što je u zemljotresu jačine 7,4 stepena Rihterove skale poginulo više od 200 ljudi i uništeno više hiljada zgrada i kuća.

- Dok se operacije potrage i spasavanja nastavljaju, EU pruža podršku Kolumbiji gde god je to moguće - napisala je Fon Der Lajen na društvenoj mreži X.

U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju ima poginulih, pokazuju prvi podaci koje su počele da objavljuju lokalne vlasti u pogođenim područjima, udaljenim oko 240 kilometara od glavnog grada Bogote. Foto: John BONILLA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ona je navela da EU stavlja na raspolaganje dva miliona evra pomoći zjaednicama u najteže pogođenim područjima.

- Nakon što je Kolumbija aktivirala Mehanizam civilne zaštite, radimo na tome da pomoć uskladimo sa potrebama na terenu. To je evropska solidarnost - zaključila je Fon der Lajen u objavi na španskom.

Dan posle zemljotresa od 7,4 Rihtera u Kolumbiji, stradalo najmanje 132 ljudi Foto: LEONARDO CASTANEDA/EFE, ERNESTO GUZMAN JR/EFE, Juan Augusto Cardona/EFE

Kolumbiju je u ponedeljak pogodio zemljotres u kojem su, prema navodima CNN zasnovanim na podacima lokalnih vlasti, poginulo najmanje 200 osoba, a da spasioci nisu još uspeli da se probiju do epicentra potresa.

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije Foto: EPA Neil Hallpool, AP Armin Durgut

Potres je zatresao Kali, Kibdo, Pereiru i brojne druge gradove i mesta, a prijavljeno je da je oko 1.600 zgrada oštećeno ili srušeno.

(Kurir.rs/Beta/CNN/Preneo: N. V.)

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