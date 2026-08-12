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(KMG) -- Kineski ambasador za razoružanje, Li Čiđijang, oštro je odbacio takozvanu zajedničku izjavu o obaveštenju o lansiranju balističkih raketa, koju je američki predstavnik objavio na Konferenciji o razoružanju u Ženevi.

Li je istakao da je legitimna i razumna modernizacija kineske nacionalne odbrane neupitna i da kineski potezi dobre volje, uključujući prethodno obaveštavanje o raketnim testiranjima, ne bi trebalo da budu predmet geopolitičkih kalkulacija. “Kina se čvrsto protivi pojedinim zemljama koje zloupotrebljavaju platformu Konferencije o razoružanju za političku manipulaciju”, rekao je Li.

Na jučerašnjoj Konferenciji u Ženevi, Sjedinjene Države i druge zemlje izdale su takozvanu zajedničku izjavu „Obaveštenje o lansiranju balističkih raketa“, u kojoj su nepravedno optužile Kinu da je u julu sprovela testove interkontinentalnih balističkih raketa lansiranih iz podmornica.

Ambasador Li je naglasio da su SAD, zbog sopstvenih političkih interesa, namamile neke zemlje, uključujući i one koje nisu članice Konferencije, da učestvuju u zajedničkoj izjavi i neosnovano optužile dobronamerni potez Kine da unapred obavesti druge zemlje o raketnim testovima. „Ovo je tipičan primer političke manipulacije i očiglednih dvostrukih standarda, koje Kina apsolutno ne prihvata i kojima se čvrsto protivi“, izjavio je Li.

Li je istakao da su optužbe američke strane potpuno neutemeljene. “Američka strana se pozvala na dobrovoljnu političku obavezu Haškog kodeksa ponašanja za sprečavanje širenja balističkih raketa, zahtevajući od Kine da unapred obavesti o lansiranju rakete, ali Kina nije članica Kodeksa i nije njime obavezana”, naglasio je Li.

Dodao je da je Kina uvek bezbedno, pravilno i odgovorno lansirala interkontinentalne balističke rakete, unapred obaveštavala Sjedinjene Države i druge zemlje i preduzimala razborite i razumne mere kako bi osigurala da testovi ne štete interesima drugih zemalja, što u potpunosti pokazuje dobru volju i odgovoran stav Kine. “Kineske akcije dobre volje nikada ne bi trebalo da budu meta geopolitičkih kalkulacija”, rekao je ambasador.

On je ponovio da se Kina uvek pridržavala puta mirnog razvoja, vodila samoodbrambenu nuklearnu strategiju, održavala svoje nuklearne snage na minimalnom nivou potrebnom za nacionalnu bezbednost i suzdržavala se od učešća u bilo kakvom obliku trke u nuklearnom naoružanju.

“Kineske nuklearne snage su neophodne za odvraćanje od nuklearnog rata, očuvanje svetskog mira i bezbednosti i održavanje globalne strateške stabilnosti”, rekao je Li.

Istakao je da je kineska legitimna i razumna konstrukcija modernizacije nacionalne odbrane neupitna. “Kina poziva SAD da razmisle i učine više stvari koje zaista koriste svetskom miru i stabilnosti”, dodao je Li Čiđijang.