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Kad su stanovnici malog albanskog sela Zvernec upozorili Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, da ne kupuje njihovo malo ostrvo jer je reč o otetoj dedovini, on ih nije poslušao.

Umesto da zaustavi projekt, Kušner je nastavio po svom i isplatio 120 miliona dolara Arturu Šehuu, čoveku kojeg meštani optužuju za krađu zemlje.

Muž Trampove ćerke Ivanke je mislio da će time priča biti završena.

Čak ga je i njegov pravni tim uveravao da ne bi trebalo da bude nikakvih problema.

Ali, samo dva meseca nakon zaključenja ugovora o kupovini, albansko tužilaštvo je zatražilo hapšenje Šehua jer tvrde da imaju dokaze da je navodno igrao ključnu ulogu u krijumčarenju narkotika iz Južne Amerike u Evropu.

Osumnjičen je i za pranje novca od droge i za krivotvorenje vlasničkih dokumenata.

Albanski tužioci su potom zamrzli bankovne račune i finansijska sredstva povezana sa luksuznim turističkim projektom iza kojeg stoji Kušner.

Njegova velika investicija u Albaniji tako je stavljena na led.

Šehu godinama poznat medijima i tužilaštvu

Jutarnji list prenosi pisanje albanskog portala Balkanveb koji opisuje Šehua, čoveka koji je Kušneru poremetio planove, kao 60-godišnjeg albanskog biznismena koji je godinama poznat medijima i tužilaštvu.

Policija ga traži još od sredine 90-ih godina prošlog veka, kada je prvi put došao pod njenu lupu zbog sumnje da je u saradnji s italijanskom mafijom krijumčario marihuanu i prebacivao migrante u Italiju.

Međutim, od Šehua tada nije bilo ni traga ni glasa jer je, pre nego što su uspeli da ga uhapse, pobegao vlastima.

Naredni put je viđen tek 2001. godine u Majamiju.

1/20 Vidi galeriju Protesti u Albaniji protiv plana izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa Foto: MALTON DIBRA/EPA

U SAD je zatražio azil tvrdeći da beži od komunističkih bandi koje su ubile njegovog ujaka i brata, a kasnije je stekao i američko državljanstvo.

Tako već tri decenije uspešno izbjegava da ga albanske vlasti uhapse.

Uprkos velikim protestima protiv Kušnerovog projekta, njegova poslovna grupacija nastoji i dalje da progura investiciju.

Džared i Ivanka Kušner Foto: Charles Rex Arbogast/AP

Volstrit džurnal piše da grupa trenutno radi na dokumentu o proceni uticaja na ljudsku okolinu, što je preduslov za dobijanje vladinih odobrenja pre početka gradnje.

Iako su protiv projekta ustale desetine hiljada demonstranata, pojedini zvaničnici Evropske unije, pa čak i poznate ličnosti poput pevačice Due Lipe, projekat i dalje ima snažnu podršku albanskog premijera Edija Rame.