ALBANCI UPOZORILI TRAMPOVOG ZETA NA ARTURA ŠEHUA, NIJE SLUŠAO Čovek koji je prodao ostrvo Kušneru sumnjičen za saradnju s italijanskom mafijom, pa pobegao u SAD
Kad su stanovnici malog albanskog sela Zvernec upozorili Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, da ne kupuje njihovo malo ostrvo jer je reč o otetoj dedovini, on ih nije poslušao.
Umesto da zaustavi projekt, Kušner je nastavio po svom i isplatio 120 miliona dolara Arturu Šehuu, čoveku kojeg meštani optužuju za krađu zemlje.
Muž Trampove ćerke Ivanke je mislio da će time priča biti završena.
Čak ga je i njegov pravni tim uveravao da ne bi trebalo da bude nikakvih problema.
Ali, samo dva meseca nakon zaključenja ugovora o kupovini, albansko tužilaštvo je zatražilo hapšenje Šehua jer tvrde da imaju dokaze da je navodno igrao ključnu ulogu u krijumčarenju narkotika iz Južne Amerike u Evropu.
Osumnjičen je i za pranje novca od droge i za krivotvorenje vlasničkih dokumenata.
Albanski tužioci su potom zamrzli bankovne račune i finansijska sredstva povezana sa luksuznim turističkim projektom iza kojeg stoji Kušner.
Njegova velika investicija u Albaniji tako je stavljena na led.
Šehu godinama poznat medijima i tužilaštvu
Jutarnji list prenosi pisanje albanskog portala Balkanveb koji opisuje Šehua, čoveka koji je Kušneru poremetio planove, kao 60-godišnjeg albanskog biznismena koji je godinama poznat medijima i tužilaštvu.
Policija ga traži još od sredine 90-ih godina prošlog veka, kada je prvi put došao pod njenu lupu zbog sumnje da je u saradnji s italijanskom mafijom krijumčario marihuanu i prebacivao migrante u Italiju.
Međutim, od Šehua tada nije bilo ni traga ni glasa jer je, pre nego što su uspeli da ga uhapse, pobegao vlastima.
Naredni put je viđen tek 2001. godine u Majamiju.
U SAD je zatražio azil tvrdeći da beži od komunističkih bandi koje su ubile njegovog ujaka i brata, a kasnije je stekao i američko državljanstvo.
Tako već tri decenije uspešno izbjegava da ga albanske vlasti uhapse.
Uprkos velikim protestima protiv Kušnerovog projekta, njegova poslovna grupacija nastoji i dalje da progura investiciju.
Volstrit džurnal piše da grupa trenutno radi na dokumentu o proceni uticaja na ljudsku okolinu, što je preduslov za dobijanje vladinih odobrenja pre početka gradnje.
Iako su protiv projekta ustale desetine hiljada demonstranata, pojedini zvaničnici Evropske unije, pa čak i poznate ličnosti poput pevačice Due Lipe, projekat i dalje ima snažnu podršku albanskog premijera Edija Rame.
Podseća se da je Rama projekat ukupne vrednosti od pet milijardi dolara predstavio kao važno strano ulaganje koje bi trebalo podstakne albansku privredu.
(Kurir.rs/Jutarnji list)