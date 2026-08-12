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Ruski predsednik Vladimir Putin zapretio je danas da će njegova zemlja početi da zaplenjuje evropske brodove kao odgovor na planove o prodaji tereta sa presretnutih ruskih brodova koji pripadaju takozvanoj "floti u senci".

Juronjuz navodi da Putinove pretnje proizilaze iz presretanja nekoliko brodova koji su prevozili rusku naftu i time kršili evropske sankcije uvedene protiv ključnih izvora prihoda Moskve.

Nove mere, usvojene prošlog meseca, sada dozvoljavaju državama članicama EU da prodaju naftu ili bilo koji drugi teret zaplenjen sa tih brodova.

Moskva je oštro reagovala na poteze, koje je Putin nazvao "piraterijom i banditizmom".

- Bićemo primorani da odgovorimo istom merom - kazao je Putin dok je nadgledao pomorske vežbe na dalekom istoku Rusije.

On je dodao da će Moskva delovati "gde god smatra da je potrebno i prikladno - bilo gde".

Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Putin je to izjavio na ruskoj krstarici "Varjag" u blizini ostrva Sahalin, gde ruska mornarica izvodi vežbe.

Indeks prenosi da sudski dokumenti iz Švedske pokazuju da će Stokholm predati Kijevu zaplenjeni ruski brod za koji se sumnja da prevozi žito iz okupiranih delova Ukrajine.

Britanski komandosi upadaju na ruski tanker "flote iz senke" u Lamanšu Foto: screenshot Ministry of Defence

Ruski pomorski manevri se održavaju nedelju dana pre zajedničkih vojnih vežbi SAD i Južne Koreje, koje predstavljaju simulaciju moguće invazije iz Severne Koreje.

Upad francuskih komandosa na ruski naftni tanker "Tagor" osumnjičen da je deo "flote u senci"  Foto: screenshot X/Currentreport

Tenzije u regionu su porasle, a Kijev i Seul optužuju Pjongjang i Moskvu za jačanje vojne saradnje.

(Kurir.rs/Euronews/Index/Preneo: N. V.)

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