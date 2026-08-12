PUTIN PRETI ZAPLENOM EVROPSKIH BRODOVA: ODGOVORIĆEMO ISTOM MEROM! Ruski predsednik se obratio sa krstarice "Varjag", nadgledao pomorske manevre
Ruski predsednik Vladimir Putin zapretio je danas da će njegova zemlja početi da zaplenjuje evropske brodove kao odgovor na planove o prodaji tereta sa presretnutih ruskih brodova koji pripadaju takozvanoj "floti u senci".
Juronjuz navodi da Putinove pretnje proizilaze iz presretanja nekoliko brodova koji su prevozili rusku naftu i time kršili evropske sankcije uvedene protiv ključnih izvora prihoda Moskve.
Nove mere, usvojene prošlog meseca, sada dozvoljavaju državama članicama EU da prodaju naftu ili bilo koji drugi teret zaplenjen sa tih brodova.
Moskva je oštro reagovala na poteze, koje je Putin nazvao "piraterijom i banditizmom".
- Bićemo primorani da odgovorimo istom merom - kazao je Putin dok je nadgledao pomorske vežbe na dalekom istoku Rusije.
On je dodao da će Moskva delovati "gde god smatra da je potrebno i prikladno - bilo gde".
Putin je to izjavio na ruskoj krstarici "Varjag" u blizini ostrva Sahalin, gde ruska mornarica izvodi vežbe.
Indeks prenosi da sudski dokumenti iz Švedske pokazuju da će Stokholm predati Kijevu zaplenjeni ruski brod za koji se sumnja da prevozi žito iz okupiranih delova Ukrajine.
Ruski pomorski manevri se održavaju nedelju dana pre zajedničkih vojnih vežbi SAD i Južne Koreje, koje predstavljaju simulaciju moguće invazije iz Severne Koreje.