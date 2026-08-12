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Sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani su oko 13 časova po lokalnom vremenu u ukrajinskoj prestonici Kijevu.

Ukrinform prenosi da je gradonačelnik Vitalij Kličko objavio upozorenje na Telegramu.

- Snage protivvazdušne odbrane (PVO) ciljaju neprijateljske bespilotne letelice u prestonici. Ostanite u skloništima! - poručio je Kličko.

Agencija navodi da je, osim u Kijevu, upozorenje na vazdušni napad zbog pretnje od ruskih dronova izdato i u nekoliko regiona Ukrajine.

Izveštači Kijev posta javljaju da dronovi stižu iz više pravaca i da u glavnom gradu i okolnim selima odjekuju eksplozije.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je u 12.54 sati na Telegramu izvestilo da se dron na mlazni pogon kreće ka Kijevu sa severa.

Kasnije je ukrajinska vojska izvestila da dron preleće južni deo prestonice i da se "grupa dronova na mlazni pogon stiže s istoka i severa".

Kličko je u međuvremenu objavio da je u Darnickom okrugu u Kijevu nakon pada ruskog drona oštećena zgrada koja nema stambenu namenu.

-  Nema požara. Hitne službe su na licu mesta - napisao je kijevski gradonačelnik na Telegramu.

Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je Rusija rano jutros izvela vazdušne udare na Ukrajinu, gađajući skladišta u Kijevskoj oblasti.

(Kurir.rs/Ukrinform/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

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