EKSPLOZIJE U KIJEVU, VELIKI RUSKI NAPAD USRED DANA! KLIČKO: OSTANITE U SKLONIŠTIMA! Udari iz više pravaca, dejstvuje PVO, sirene se čuju širom Ukrajine
Sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani su oko 13 časova po lokalnom vremenu u ukrajinskoj prestonici Kijevu.
Ukrinform prenosi da je gradonačelnik Vitalij Kličko objavio upozorenje na Telegramu.
- Snage protivvazdušne odbrane (PVO) ciljaju neprijateljske bespilotne letelice u prestonici. Ostanite u skloništima! - poručio je Kličko.
Agencija navodi da je, osim u Kijevu, upozorenje na vazdušni napad zbog pretnje od ruskih dronova izdato i u nekoliko regiona Ukrajine.
Izveštači Kijev posta javljaju da dronovi stižu iz više pravaca i da u glavnom gradu i okolnim selima odjekuju eksplozije.
Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je u 12.54 sati na Telegramu izvestilo da se dron na mlazni pogon kreće ka Kijevu sa severa.
Kasnije je ukrajinska vojska izvestila da dron preleće južni deo prestonice i da se "grupa dronova na mlazni pogon stiže s istoka i severa".
Kličko je u međuvremenu objavio da je u Darnickom okrugu u Kijevu nakon pada ruskog drona oštećena zgrada koja nema stambenu namenu.
- Nema požara. Hitne službe su na licu mesta - napisao je kijevski gradonačelnik na Telegramu.
Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je Rusija rano jutros izvela vazdušne udare na Ukrajinu, gađajući skladišta u Kijevskoj oblasti.
(Kurir.rs/Ukrinform/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)