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Lamborgini registrovan na ruskog bakarnog magnata Igora Altuškinaudario je u stambenu zgradu u Jekaterinburgu, povredivši ratnog veterana koji je bio na štakama, objavila je Astra 11. avgusta.

Ljubičasti sportski automobil, vredan oko 40 miliona rubalja (482.000 dolara), udario je u zgradu u ulici Otradnaja velikom brzinom.

Prema Telegram kanalima Baza i Šot, vozač je bio David Altuškin, mlađi sin Igora Altuškina, osnivača Ruske bakarne kompanije. Vozilo je zvanično registrovano na oca.

Dvojica muškaraca su sedela na tremu zgrade u trenutku udara. Svedoci su rekli da se jedan od njih nedavno vratio sa prve linije fronta ruske invazije na Ukrajinu radi lečenja u Jekaterinburgu i da se kretao na štakama. Hospitalizovan je sa prelomima rebara, zatvorenom povredom glave i višestrukim kontuzijama.

Nezavisni medijski list „Ostorožno“ (Novosti), koji citira Astra, identifikovao je povređenog muškarca kao mogućeg Timura Halilova, 23-godišnjeg boksera koji je uhapšen 2025. godine pod optužbom za otmicu stanovnika Samare; medijski list je izvestio da se veruje da je potpisao ugovor sa ruskim Ministarstvom odbrane tokom hapšenja i da je potom poslat u borbu.

Drugom muškarcu nije bila potrebna hospitalizacija. U nesreći su uništena i dva električna trotineta; ostaje nejasno da li su njihovi vozači povređeni.

Sam David Altuškin je zadobio povredu glave, navodno prelom nosa i modrice na grudima. Na snimku sa mesta događaja vidi se kako se smeši dok razgovara sa policajcima; odbio je da komentariše Telegram kanale.

Prema Šotu, u trenutku nesreće u automobilu su bila i dva tinejdžera, a Lamborgini je putovao sa crnim terencem u kojem je bilo obezbeđenje, koje je nakon sudara prekrilo uništeno vozilo crnom tkaninom. Pozivajući se na podatke iz medija „Maš“, Astra je izvestila da je automobil akumulirao 16 prekršaja prekoračenja brzine.

Igor Altuškin se često naziva „pravoslavnim oligarhom“, pošto je finansirao izgradnju i restauraciju crkava u Sverdlovskoj oblasti Rusije, pisala je Astra.

Forbs je procenio njegovu neto vrednost na 4,9 milijardi dolara. Njegova supruga i jedan od njegovih sinova imaju britansko državljanstvo. Altuškin je dodat na listu sankcija Evropske unije 2024. godine.

Pad se dešava u trenutku kada je ruski sistem za lečenje ranjenih vojnika i dalje opterećen. Vojne bolnice više nisu mogle da prihvate ratne žrtve, jer je rusko Ministarstvo odbrane nedavno bilo primorano da pretvori civilne objekte širom zemlje.