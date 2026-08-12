Avion je doživeo kvar tokom trenažnog leta na području Komande aerodroma Jalova, posle čega se srušio.
Incident u Turskoj
SRUŠIO SE TURSKI F-16: Avion pao tokom trenažnog leta, pilot se katapultirao (VIDEO)
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Turski borbeni avion F-16srušio se u Jalovi tokom trenažnog leta, a pilot je preživeo pošto se katapultirao iz letelice, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Turske.
Prema prvim informacijama, avion je doživeo kvar tokom trenažnog leta na području Komande aerodroma Jalova, posle čega se srušio, preneo je portal NTV.
Guverner Jalove Ahmet Hamdi Usta potvrdio je da je pilot preživeo nesreću.
Posle pada aviona izbili su požar i gust crni dim, koji su bili vidljivi iz više delova grada.
Na mesto nesreće upućen je veliki broj ekipa hitne pomoći i drugih medicinskih timova.
Uzrok pada biće utvrđen nakon detaljne istrage, navelo je ministarstvo.
Kurir.rs/Agencije
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