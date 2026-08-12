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Nemačka vlada odobrila je danas mere kojima bi obaveštajne službe dobile nova ovlašćenja za hakovanje komunikacija i ometanje operacija stranih protivnika, u cilju suprotstavljanja, kako navode zvaničnici, sve većoj pretnji od sajber i hibridnih napada.

Mere, o kojima se raspravlja već mesecima, omogućile bi i BND-u, nemačkoj spoljnoj obaveštajnoj službi, i BfV-u, službi za zaštitu ustavnog poretka, šira ovlašćenja za pristup digitalnim komunikacijama, prikupljanje podataka i sprovođenje aktivnih operacija radi sprečavanja napada, prenosi Rojters.

Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksander Dobrint rekao je da bi te mere, koje uključuju i korišćenje alata veštačke inteligencije unele ''revolucionarne'' izmene u bezbednosnu arhitekturu Nemačke.

"Pretvaramo naše obaveštajne službe u prave tajne službe", rekao je on na konferenciji za novinare u Berlinu, navodeći da bi agencije prvi put dobile operativna ovlašćenja.

Mere kojima bi BfV dobio široka ovlašćenja za prikupljanje podataka izazvale su kritike pojedinih organizacija za zaštitu građanskih sloboda.

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Konstantin fon Noc iz opozicione stranke Zeleni podržao je proširenje ovlašćenja BND-a zbog sve većeg broja pretnji, ali je rekao da bi davanje sličnih proširenih ovlašćenja službama za unutrašnju bezbednost predstavljalo "razlog za zabrinutost u pogledu vladavine prava".

Prema planu, koji još mora da odobri parlament, bezbednosne službe mogle bi da intervenišu u infrastrukturi napadača, na primer tajnim deaktiviranjem eksploziva kako bi se omogućilo dalje sprovođenje operacija nadzora.

U sajber prostoru imale bi ovlašćenja da, pod strogo definisanim uslovima, hakuju informacione sisteme napadača, kopiraju ili brišu podatke i onesposobe alate koji se koriste u kampanjama stranih država, uključujući u situacijama kada postoji posebna pretnja, poput velikih sajber operacija.

Nacrtom se, takođe, utvrđuju nova pravila za korišćenje državnog špijunskog softvera u onlajn pretragama i takozvanom nadzoru telekomunikacija na izvoru.

Telekomunikacioni operateri, digitalne platforme, prevoznici i finansijski posrednici mogli bi da budu obavezani da dostavljaju podatke, uz mogućnost izricanja novčanih kazni i sprovođenja kontrola na licu mesta.

Nemačke obaveštajne službe, osnovane posle Drugog svetskog rata, kada su sećanja na nacistički režim još bila sveža, tradicionalno su imale znatno ograničenija ovlašćenja od sličnih službi savezničkih zemalja poput Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, navodi Rojters.