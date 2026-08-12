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Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.

Kritičari su ga već prozvali "zakonom o građanskoj smrti".

Prema novim pravilima, pojedinim Rusima mogu biti zamrznuti bankovni računi, ograničeno raspolaganje imovinom i uskraćene određene konzularne usluge. Problemi bi mogli da nastanu i prilikom izdavanja punomoćja, pribavljanja dokumenata ili korišćenja državnih digitalnih servisa.

Zakon bi mogao da obuhvati veoma širok krug ljudi, uključujući one koje su vlasti označile kao "strane agente", osobe povezane sa "nepoželjnim organizacijama" i one optužene za "diskreditovanje" ruske vojske. Ljudi na koje se zakon odnosi mogu biti upisani i u javni registar.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava ocenjuju da je reč o novom obliku transnacionalne represije, kojim Moskva pokušava da zadrži pritisak na protivnike vlasti čak i kada oni žive van Rusije.

Advokat Jevgenij Smirnov upozorava da bi za neke najveći problem moglo da predstavlja zamrzavanje imovine, dok bi drugi mogli da ostanu bez mogućnosti da obavljaju osnovne pravne poslove u Rusiji - od davanja punomoćja do pribavljanja zvaničnih dokumenata.

"Kazna će ih svakako stići"

Predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin predstavio je zakon kao način da se kazne oni koji su napustili zemlju i deluju protiv države.

- Moraju da shvate da će ih kazna u svakom slučaju stići - rekao je Volodin krajem jula.

Neki Rusi koji žive u inostranstvu već pokušavaju da prekinu što više veza sa domovinom. Aktivista Aleksandar Sofejev, član grupe Pussy Riot, kaže da nema ruske bankovne račune, imovinu niti koristi državne i konzularne usluge, pa očekuje da novi zakon neće značajnije uticati na njega.

On, međutim, upozorava da je poruka zakona jasna - ruske vlasti žele da i ljudi koji su napustili zemlju osećaju njihov uticaj.

- Emigracija treba da nam donese slobodu, a ne da postane neka vrsta talačke situacije - poručio je Sofejev.