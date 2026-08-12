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Ukrajinske protivbrodske rakete i dronovi su prošle noći napali veliku rusku pomorsku bazu na obali Crnog mora, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajina sve intenzivnije koristi dronove razvijene tokom rata za napade na ruske vojne ;brodove i tankere za naftu u Crnom moru.

Ukrajinske vlasti tvrde da su napadi dronovima iz vazduha i sa mora značajno ograničili kretanje ruske Crnomorske flote.

Zelenski tvrdi da, po podacima ukrajinske obaveštajne službe, ruski predsednik Vladimir Putin planira novu mobilizaciju nekoliko stotina hiljada ljudi do kraja godine.

Ruske vlasti, međutim, nisu najavile takvu mobilizaciju, a pojedini ruski zvaničnici optužili su Kijev da širenjem informacija o mogućoj mobilizaciji pokušava da uznemiri rusku javnost.