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Ruski predsednik Vladimir Putinizjavio je tokom posete raketnoj krstarici "Varjag", na kojoj je posmatrao završnu fazu vežbi Tihookeanske flote, da NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i da time raste potencijal za sukob u regionu.

"Vidimo da, nažalost, potencijal za sukob ovde raste. NATO se ovde infiltrira, stvaraju se novi vojno-politički blokovi, a raspoređuju se ili planiraju novi sistemi naoružanja koji predstavljaju pretnju i našoj zemlji", rekao je Putin, prenela je agencija RIA Novosti.

Foto: Planetpix / Alamy / Profimedia

On je ocenio da su vežbe Pacifičke flote neophodne za održavanje njene borbene gotovosti, zaštitu ruskih interesa i bezbednosti u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i za jačanje ruskog vojnog prisustva, uzimajući u obzir iskustva iz rata u Ukrajini.

Putin je, takođe, rekao da Rusija ne preti Japanu i da nema teritorijalne ili druge pretenzije prema Tokiju, ali je naveo da je Japan u najnovijim vojnim doktrinarnim dokumentima prvi put označio Rusiju kao jednu od glavnih pretnji.

"Želeo bih da istaknem da mi ne pretimo Japanu. Nemamo apsolutno nikakvih pritužbi. Japan je prvi put u svojim najnovijim vojno-doktrinarnim dokumentima naveo Rusiju kao izvor primarnih pretnji", rekao je Putin.

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Ruski predsednik je rekao i to da Moskva primećuje pokušaje vlasti u pojedinim zemljama da ograniče kretanje ruskih brodova i upozorio da će Rusija uzvratiti istom merom na svaki pokušaj zaplene njenih trgovačkih brodova, bez obzira na to u kojim vodama do toga dođe.

Govoreći o ruskim marincima, Putin je ocenio da pripadnici Pacifičke flote mogu da izvrše sve postavljene borbene zadatke i pohvalio ih zbog, kako je rekao, "smelog, profesionalnog i herojskog" delovanja.

Foto: Planetpix / Alamy / Profimedia

Putin je istakao i da je Rusija spremna za saradnju na Arktiku, uključujući korišćenje Severnog morskog puta, u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom.

Vežbe Pacifičke flote počele su 4. avgusta i obuhvataju odbranu morskih granica, ostrvskih zona i priobalnih područja ruskog Dalekog istoka.

Foto: Planetpix / Alamy / Profimedia

U vodama Japanskog i Ohotskog mora i severozapadnog Pacifika učestvuje oko 60 brodova, podmornica i pomoćnih plovila, 30 aviona, helikoptera i dronova i više od 13.000 vojnika.