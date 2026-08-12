RASTE POTENCIJAL ZA SUKOB RUSIJE I NATO! Putin: "NATO povećava prisustvo u Pacifiku, novi sistemi naoružanja predstavljaju pretnju našoj zemlji" (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putinizjavio je tokom posete raketnoj krstarici "Varjag", na kojoj je posmatrao završnu fazu vežbi Tihookeanske flote, da NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i da time raste potencijal za sukob u regionu.
"Vidimo da, nažalost, potencijal za sukob ovde raste. NATO se ovde infiltrira, stvaraju se novi vojno-politički blokovi, a raspoređuju se ili planiraju novi sistemi naoružanja koji predstavljaju pretnju i našoj zemlji", rekao je Putin, prenela je agencija RIA Novosti.
On je ocenio da su vežbe Pacifičke flote neophodne za održavanje njene borbene gotovosti, zaštitu ruskih interesa i bezbednosti u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i za jačanje ruskog vojnog prisustva, uzimajući u obzir iskustva iz rata u Ukrajini.
Putin je, takođe, rekao da Rusija ne preti Japanu i da nema teritorijalne ili druge pretenzije prema Tokiju, ali je naveo da je Japan u najnovijim vojnim doktrinarnim dokumentima prvi put označio Rusiju kao jednu od glavnih pretnji.
"Želeo bih da istaknem da mi ne pretimo Japanu. Nemamo apsolutno nikakvih pritužbi. Japan je prvi put u svojim najnovijim vojno-doktrinarnim dokumentima naveo Rusiju kao izvor primarnih pretnji", rekao je Putin.
Ruski predsednik je rekao i to da Moskva primećuje pokušaje vlasti u pojedinim zemljama da ograniče kretanje ruskih brodova i upozorio da će Rusija uzvratiti istom merom na svaki pokušaj zaplene njenih trgovačkih brodova, bez obzira na to u kojim vodama do toga dođe.
Govoreći o ruskim marincima, Putin je ocenio da pripadnici Pacifičke flote mogu da izvrše sve postavljene borbene zadatke i pohvalio ih zbog, kako je rekao, "smelog, profesionalnog i herojskog" delovanja.
Putin je istakao i da je Rusija spremna za saradnju na Arktiku, uključujući korišćenje Severnog morskog puta, u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom.
Vežbe Pacifičke flote počele su 4. avgusta i obuhvataju odbranu morskih granica, ostrvskih zona i priobalnih područja ruskog Dalekog istoka.
U vodama Japanskog i Ohotskog mora i severozapadnog Pacifika učestvuje oko 60 brodova, podmornica i pomoćnih plovila, 30 aviona, helikoptera i dronova i više od 13.000 vojnika.
Kurir.rs/RIA Novosti