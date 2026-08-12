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Ukrajinske snage su ove godine oslobodile 745 kvadratnih kilometara teritorije pod ruskom okupacijom duž linije jugoistočnog fronta, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i pohvalio ukrajinske jedinice za ostvarene rezultate.

On je pozdravio ukrajinsku vojnu operaciju za koju je rekao da se odvijala "tačno prema planu", prenosi Rojters.

Ukrajinska vojska je poslednjih meseci pokušavala da pojača pritisak na ruske snage izvodeći kontranapade na pojedinim delovima fronta dugog 1.200 kilometara i gađajući logističku i energetsku infrastrukturu.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zelenski je naveo da je 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti vraćeno pod ukrajinsku kontrolu.

Ta naselja se nalaze na liniji fronta dugoj oko 60 kilometara, gde se spajaju granice te tri oblasti.

"Ova naša ofanzivna operacija izvedena je precizno, tačno prema planu", napisao je Zelenski na platformi X, odajući priznanje ukrajinskim vazdušno-jurišnim snagama i pripadnicima drugih rodova ukrajinske vojske koji su učestvovali u tim operacijama.

Prema mapi bojišta koju je izradila ukrajinska grupa "Dipstejt" na osnovu podataka iz javno dostupnih izvora, veliki deo tog područja i dalje se nalazi u tzv. sivoj zoni koju nijedna strana ne kontroliše u potpunosti.

Pojedini delovi su označeni kao teritorije koje su i dalje pod ruskom kontrolom.