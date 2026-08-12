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Kolumbijska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresajačine 7,4 stepena Rihterove skale, u kojem je poginulo više od 200 ljudi, dok su hiljade povređene.

Prema vladinom dekretu, nacionalna zastava biće tokom trodnevne žalosti spuštena na pola koplja na javnim zgradama u zemlji, kao i u kolumbijskim ambasadama i konzulatima širom sveta, preneo je portal "Gestion".

Vlada Kolumbije je navela da je žalost proglašena u znak sećanja i odavanja počasti svim stradalima u zemljotresu.

Vlada kolumbijskog predsednika Abelarda de la Esprielje najavila je danas da će proglasiti "vanrednu ekonomsku situaciju" u zemlji, kako bi pomogla žrtvama zemljotresa.

Odluka o uvođenju vanredne ekonomske situacije, koju je saopštio ministar finansija Migel Gomez, omogućiće izvršnoj vlasti da izdaje dekrete sa snagom zakona i da usvaja vanredne mere za rešavanje tragedije čiji će pravi ekonomski uticaj tek početi da se pojavljuje, prenosi kolumbijski list "Tiempo".

Vlada je naznačila da trenutno ne planira uvođenje novih poreza i da će u početku tražiti finansiranje putem kredita, preraspodele i smanjenja budžeta u okviru budžeta za 2026. godinu.

Kurir.rs/Agencije

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