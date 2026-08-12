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Španske vlasti upozorile su danas na povećan rizik od izbijanja požara večeras, kada se očekuje da će stotine hiljada ljudi krenuti ka brdima i plažama kako bi posmatrali potpuno pomračenje Sunca, dok su zbog izuzetno suve vegetacije uvedene dodatne mere opreza.

- Vegetacija je izuzetno suva i najmanja varnica ili nepažnja mogu da izazovu razorne šumske požar - izjavila je ministarka za životnu sredinu Španije Sara Agesen tokom posete jugu zemlje, gde je nedavno izbio veliki požar, preneo je Gardijan.

Dugotrajne visoke temperature i oskudne padavine stvorile su povoljne uslove za širenje požara koji su poslednjih nedelja zahvatili velike površine širom Španije, uključujući i veliki požar zapadno od Madrida.

Španija najbolja lokacija za gledanje ovog pomračenja Sunca

Policija procenjuje da će večeras biti ostvareno oko 1,5 miliona dodatnih putovanja automobilima, zbog čega postoji bojazan da bi gust saobraćaj mogao da oteža pristup vozilima hitnih službi ukoliko požari izbije u ruralnim područjima.

Zabranjeno je parkiranje na zaustavnim trakama i u blizini suve vegetacije, kao i paljenje roštilja i vatrometa.

Foto: Shutterstock

Španija je među najboljim lokacijama u Evropi za posmatranje potpunog pomračenja Sunca.

Ministarstvo finansija očekuje da će oko 460.000 stranih turista doputovati u zemlju upravo zbog ovog astronomskog fenomena.

Odakle će se videti potpuno pomračenje Sunca

Kao meru predostrožnosti, pokrajina Valensija zatvorila je prirodne parkove i zabranila kretanje pešaka po seoskim stazama.

Potpuno pomračenje preći će preko Španije, a najbolje će moći da se vidi u pojasu širokom oko 200 kilometara, koji se proteže od Korunje na atlantskom severozapadu do Majorke u Sredozemnom moru.

Potpuno pomračenje Sunca dogodiće se 12. avgusta, i biće vidljivo na Grenlandu, Islandu, na severu Rusije, Atlantskom okeanu, u Španiji i manjem delu Portugalije, a u Srbiji će biti vidljivo delimično pomračenje Sunca, koje će početi u 19.24 sati.

Američka svemirska agencija NASA je najavila da će prenositi potpuno pomračenje Sunca uživo danas, 12. avgusta, na https://www.nasa.gov/live.