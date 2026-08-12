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Američki predsednik Donald Tramp ponovio je danas da Sjedinjene Američki Države potpuno kontrolišu Ormuski moreuz.

"SAD imaju potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Mislim da ćemo je i zadržati! Svi našu pomorsku blokadu nazivaju ’čeličnim zidom’ i Iran tu ništa ne može da učini", napisao je Tramp na svojoj platformi "Truth Social".

Tramp ponovo tvrdi da Iran nema mornaricu i vazduhoplovstvo, kao i da preostali iranski vojnici ne primaju platu.

"Korpus Iranske revolucionarne garde (IRGC) je desetkovan i u bekstvu, a njihovo rukovodstvo je, u najboljem slučaju, nesigurno! Nemaju novca - zemlja im je u rasulu", naveo je Tramp.

On je rekao da sve što ima Iran jesu lažne vesti i inflacija od 300 odsto koja je, kako navodi, sve veća.

"Iran je samo prazna priča bez dela; više nije nasilnik Bliskog istoka. Hvala Alahu!", napisao je Tramp.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

S druge strane, pomorska obaveštajna firma Kpler saoptila je da je kroz Ormuski moreuz u utorak prošlo samo 14 brodova, što je blagi porast u odnosu na vikend, ali i dalje ni blizu nivoa pre rata.

Uprkos Trampovim ponovljenim tvrdnjama da američka vojska potpuno kontrolišu moreuz, gotovo svi brodovi su koristilu rutu koju im je odobrio Iran, bez obzira što je Vašington više puta upozorio brodare da to ne rade.

Iako je saobraćaj kroz moreuz blago povećan, „to nije doveo do normalizacije“, naveo je Kpler i u saopštenju precizirao da je 11 od 14 brodova pratilo rutu koju je odobrio Iran, a nijedan nije koristio tradicionalnu rutu kroz središte moreuza, koju preporučuju SAD.

Vlasnici brodova očigledno ne žele da rizikuju, zbog čega i dalje odustaju od prolaska kroz Ormuski moreuz ili za to traže dozvolu Teherana. Rezultat je neznatno povećanje plovidbe, ali to i dalje nije ni blizu predratnog saobraćaja, kada je kroz Ormuz u proseku prolazilo oko 120 brodova.