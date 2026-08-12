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Mađarske vlasti će ove nedelje početi radove na podizanju nivoa Dunavakako bi obezbedile nastavak rada jedine nuklearne elektrane u zemlji, Pakš, izjavio je danas premijer Peter Mađar.

Dugotrajna suša i uzastopni toplotni talasi poslednjih meseci doveli su do rekordno niskog vodostaja Dunava, zbog čega se nuklearna elektrana Pakš prvi put u svojoj 44-godišnjoj istoriji našla na ivici potpunog obustavljanja rada.

Elektrana, izgrađena u sovjetsko vreme, koristi vodu iz Dunava za hlađenje četiri reaktora. Zbog niskog vodostaja trenutno radi sa nešto više od 10 odsto ukupnog kapaciteta od 2.000 megavata, a proizvodi oko trećine električne energije u Mađarskoj.

Mađar je objavio da će sutra početi izgradnja takozvanog praga u rečnom koritu, odnosno niske konstrukcije od betona ili kamena koja usporava tok i podiže nivo vode uzvodno.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Na gradilište će od večeras početi da stiže oko 145.000 kubnih metara kamena, a očekuje se da bi ova intervencija mogla da podigne nivo Dunava za čak jedan metar.

"Ovu vanrednu situaciju više ne možemo smatrati jednokratnim prirodnim ekstremom", rekao je Mađar, ističući da radovi moraju biti izvedeni brzo kako bi se izbeglo potpuno gašenje Pakša.

Prema njegovim rečima, izgradnja praga predstavlja dugoročno rešenje koje bi trebalo da obezbedi da nivo Dunava ubuduće ne padne ispod granice pri kojoj reaktori Pakša moraju biti isključeni.

"Dunav nam je dao dane, a ne mesece", rekao je Mađar.

Slične mere preduzete su prošle nedelje u Rumuniji, gde su vlasti potopile četiri barže napunjene kamenjem u Dunav, u pokušaju da preusmere veći deo vode nizvodno, ka nuklearnoj elektrani Černavoda.

Ta elektrana je već bila primorana da obustavi rad jednog od svoja dva reaktora zbog niskog vodostaja.