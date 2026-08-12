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Milioni Evropljana i ljubitelja astronomije iz celog sveta posmatraju nebo tokom retkog totalnog pomračenja Sunca, koje će na svega dva minuta severu Španije doneti mrak usred dana, dok će ova nesvakidašnja pojava ukupno trajati oko dva sata.

Dvominutno totalno pomračenje Sunca, kada će ga Mesec u potpunosti prekriti, pored Španije doživeće i Island i Rusija, a prethodiće mu i uslediće delimično pomračenje, što ćemo moći da vidimo i u Srbiji.

U Beogradu delimično pomračenje počinje oko 19.26 časova, maksimum se očekuje oko 19.45, kada će biti zaklonjeno približno 27 odsto Sunčevog diska, a sunce zalazi nekoliko minuta kasnije.

Pomračenje Sunca sada je vidljivo u Kornvolu u Velikoj Britaniji, gde Mesec prekriva deo Sunčevog diska.

Španija pod opsadom: Očekuju se milioni ljudi

Prema procenama španskih vlasti, oko 460.000 ljudi doputovalo je u Španiju kako bi danas posmatrali potpuno pomračenje Sunca, a hoteli u toj zemlji su prijavili da su smeštaj rezervisali nekoliko meseci unapred državljani mnogih zemalja sveta.

Milioni ljudi u Evropi imali su večeras priliku da posmatraju pomračenje Sunca, a fenomen su pratili sa različitih javnih mesta lokacija, poput parkova i vidikovaca uz pomoć specijalnih naočara, posebnih naprava za posmatranje domaće radinosti.

Fenomen potpunog pomračenja, kada se Mesec nađe tačno između Sunca i zemlje blokirajući Sunčeve zrak, bio je vidljiv u evernoj i centralnoj Španiji, delu Portugalije, kao i u delovima Grenlanda i Islanda.

U Španiji je to bilo prvo potpuno pomračenju Sunca posle 144 godine.

Nekoliko stotina ljudi se nalazi u Lodozu, gradu na severoitoku Španije, prema pisanju španskog javnog servisa RTVE, koji su postavili teleskope i pripremili specijalne naočare i ostalu opremu.

Dodaje se da se sledeć pomračenje Sunca u Španiji može posmatrati 2. avgusta sledeće godine, kao i takozvano "prstenasto" pomračenje u januaru 2028.

Prema pisanju Figaroa, više hiljada Parižana i turista okupilo se u parku Andre-Sitroen u Parizu, koje se smatra jednim od najboljih mesta za posmatranje pomračenja, a Park Pon-nef takođe je prepun ljudi.

Skaj njuz prenosi utiske Dena Vajtheda koji je pomračenje posmatrao na plaži Njukvej u Kornvolu u Velikoj Britaniji i taj fenomen opisao kao "nešto poput zore".

"Možete da osetite kako se rasvetljava, nevervovatan trenutak. Cela plaža je eksplodirala od emocija. Svi smo bili kao na iglama", rekao je Vajthed,

Pomračenje je započelo u Beringovom moru, a završiće se iznad Atlantskog okeana.

Takozvano potpuno pomračenje traje svega oko 11 minuta, a ukupno trajanje fenomena biće nešto manje od četiri i po sata.